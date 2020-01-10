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  4. Mahkeme maaşındaki kesinti icra dosyası için ödenmeyen işçiyi haklı buldu

Mahkeme maaşındaki kesinti icra dosyası için ödenmeyen işçiyi haklı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'te fabrika işçisi, borcundan kaynaklanan maaş kesintilerinin işveren tarafından icra dosyası için ödenmediğini fark etmesi üzerine işi bırakarak hukuk mücadelesi başlattı - İşverenin, icra dosyası için ödeme yapmamasını "güvensizlik" sayan mahkeme, işçiye kıdem tazminatıyla yıllık izin ücretlerini ödemesine hükmetti - Gerekçeli karardan: - "İşçinin icra dosyasına yapılmayan ödemelerin durumunu fark ettikten sonra işveren, faizi ile birlikte ödediğini iddia etmişse de bu durumun işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini zedelediği ortadadır" - "Maaşın dörtte biri oranındaki kesintinin, icra dosyasına ödeme yapılmadığı gibi işçiye de ödenmediği dosya kapsamından anlaşılmakla iş akdinin belirtilen nedenle işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilmiştir"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te işvereninin, borcundan kaynaklı maaş kesintilerini icra dosyası için ödemediğini fark edip işten ayrılarak hukuk mücadelesi başlatan fabrika işçisi, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretlerini almaya hak kazandı.

Fabrika işçisi İ.S, banka görevlilerinin kendisini aramasıyla maaş kesintilerinin 6-7 aydır icra dosyası için ödenmediğini öğrendi. İşvereninin gerekli ödemeleri yapmadığını tespit eden İ.S, işi bırakarak hukuk mücadelesi başlattı.

Gaziantep 2. İş Mahkemesinde görülen davada gerekçeli karar açıklandı.

Maaş kesintilerinin icra dosyası için ödenmediğini fark eden işçinin çalıştığı yeri terk ederek dava açtığı belirtilen kararda, işverenin bu tarihten itibaren tuttuğu devamsızlık tutanaklarına itibar edilmediği bildirildi.

İşverenin, işçinin devamsızlığı nedeniyle işten ayrıldığı yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen kararda, "İşçinin icra dosyasına yapılmayan ödemelerin durumunu fark ettikten sonra işveren, faizi ile birlikte ödediğini iddia etmişse de bu durumun işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini zedelediği ortadadır." ifadesi kullanıldı.

İşçinin haklı nedenle işi bıraktığı belirtilen kararda, "İşverenin dava dosyasına yapıldığını iddia ettiği gibi maaşın dörtte biri oranındaki kesintinin, icra dosyasına ödeme yapılmadığı gibi işçiye de ödenmediği dosya kapsamından anlaşılmakla iş akdinin belirtilen nedenle işçi tarafından haklı gerekçeyle feshedildiği kabul edilmiştir." tespitine yer verildi.

Kararda işverenin işçiye kıdem tazminatı ödediği ve yıllık izinleri kullandırdığına ilişkin ispat yükümlülüğünü de yerine getirmediği bildirildi.

Mahkeme, mevcut delilleri, tanık anlatımlarını, yasaya ve yönetimine uygun ve denetime elverişli bilirkişi raporunu dikkate alarak, işverenin, faiziyle 5 bin 435 lira kıdem tazminatı ve 2 bin 438 lira yıllık izin ücretini işçiye ödemesine hükmetti.

İşçinin avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "maaş haczi"nin işveren-işçi açısından çok sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyledi.

Müvekkilinin kredi kartı ve kredi gibi birtakım icra dosyalarının bulunduğunu belirten Akıllar, "İcra dosyaları nedeniyle maaş haczi kesintileri yapılarak işveren tarafından yatırılması gerekiyordu ancak ödemelerin yapılmadığını öğrenen müvekkilim araştırınca kesintilerin işveren tarafından icra dosyasına yatırılmadığını öğreniyor. Bunun üzerine işverenden çözüm üretmesini talep ediyor. Aralarında uyuşmazlık çıkıyor, bunun üzerine müvekkil işi bırakıyor." şeklinde konuştu.

Hukuk mücadelesi başlattıklarını belirten Akıllar, şunları söyledi:

"Müvekkilin işi bırakması Gaziantep 2. İş Mahkemesi tarafından tartışıldı ve müvekkilin işi haklı şekilde bıraktığı kabul edildi. Mahkemenin kararının gerekçesinde müvekkilin işi bırakmasının işverene duyduğu güvenin sarsılmasından kaynaklı olduğu belirtildi. Mahkeme, 'İşçi, maaş haczi kesintisine rağmen icra dosyasına yatırılmaması sebebiyle işverenine güveni sarsılıp işi bu sebeple bırakırsa haklı nedenle bırakmıştır ve tazminata hak kazanmıştır.' şeklinde hüküm kurdu."

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Gaziantep Gaziantep 2. İş Mahkemesi işçi-işveren davası kıdem tazminatı

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