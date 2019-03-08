Mahkeme Manafort’a 47 Ay Ceza Verdi

Başkan Donald Trump’ın eski seçim kampanyası müdürü Paul Manafort, başkent Washington yakınlarında çıkarıldığı mahkemede 47 ay hapis cezası aldı. Manafort, banka ve vergi dolandırıcılığı suçlarından geçen Ağustos'ta hüküm giymişti.

Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller, Paul Manafort'un Ukraynalı politikacılara danışmanlık hizmeti verirken kazandığı geliri vergi dairesinden gizlediğini ortaya çıkarmıştı.

Savcılar Manafort için 19 ila 24 yıl hapis cezası istemişti. Ancak Hakim T.S. Ellis bu talebi ağır buldu. Bununla birlikte hakim, Manafort’a avukatlarının da istediği indirimli süreden daha az hapis cezası verdi. Manafort'un avukatları müvekkillerinin pişman olduğu için 4 yıl 3 ayla 5 yıl 3 ay arasında ceza verilmesini talep etmişti.

Manafort, 13 Mart’ta da Washington’da bir başka davada iki komplo suçlaması nedeniyle ceza alacak. Manafort geçen Eylül'de yasadışı lobicilik suçlamasından yargılandığı bu davada suçunu kabul etmişti.

