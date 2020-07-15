Mahkeme maske cezasını iptal edip sosyal devlet vurgusu yapmıştı! Flaş gelişme

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da maske takma zorunluluğunun getirildiği 20 Mayıs tarihinde köpeğiyle birlikte kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde maskesiz olarak dolaşan Elif Nihan İ., bekçiler tarafından durduruldu. Bekçilerin, maskesiz dolaştığı için ceza kesmek istediği kadın köpeğini veterinere götürmek için çıktığını söyleyerek ceza kesmek isteyen bekçilere zorluk çıkardı. Bekçilerle tartıştığı sırada cep telefonunu çıkararak kayda alan Elif Nihan İ.’nin kimliğini de göstermemesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta maskesiz dolaşan Elif Nihan İ.’ye 392 lira idari para cezası uyguladı. Elif Nihan İ. ise, cep telefonu ile kayda aldığı tüm anları sosyal medya hesabından paylaştı.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Elif Nihan İ., olaydan 1 gün sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendisine uygulanan 392 lira para cezasını erken ödediği için yasal indirimle 294 lira olarak ödedi. Elif Nihan İ., daha sonra maske cezasının iptali için Bolu Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, “Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu, yasaya uymayan idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir” diyerek cezanın iptali yönünde karar verdi.