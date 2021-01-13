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  4. Mahkeme Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin itirazını kabul etti

Mahkeme Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin itirazını kabul etti

13.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Mahkeme Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin itirazını kabul etti

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına yönelik yaptığı itiraz, Ankara 1.

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özdağ Kasım ayında İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti.Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına yönelik yaptığı itiraz, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından Kasım ayında partiden oybirliğiyle ihraç edildi. Kurul Özdağ'ın eylemlerinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtmişti.

İyi Parti'den yapılan açıklamada Özdağ hakkında "İYİ Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denilmişti.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesinde düzenlenen "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirilmişti.

Ne olmuştu?

Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu iddia etmişti. Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Bu iddiaların ardından Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istemişti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

DHA / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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