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Mahkeme R. Kelly İçin 1 Milyon Dolar Kefalete Hükmetti

23.02.2019 22:36 | Son Güncelleme

Ünlü R&B şarkıcısı R. Kelly, hakkındaki nitelikli cinsel istismar suçlamaları nedeniyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme Kelly hakkında 1 milyon dolar kefalet, pasaportuna el koyma ve 18 yaşından küçüklerle iletişim kurmaması kararı verdi.

Mahkeme R. Kelly İçin 1 Milyon Dolar Kefalete Hükmetti

Grammy ödüllü şarkıcı R. Kelly 10 ayrı cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Chicago’da görülen davada 1 milyon dolar kefalet bedeli belirledi ve Kelly’nin 18 yaşından küçük olan kimselerle iletişim kurmasını yasakladı.

Mahkeme ayrıca yurtdışına çıkışına engel olmak adına Kelly’nin pasaportuna da el konulmasını hükmetti. Şarkıcı 25 Şubat tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak.

Cook County Eyalet Savcısı Kim Foxx, Kelly’nin 10 ayrı cinsel istismar vakasıyla suçlandığını, bunların dört mağduru hedef aldığını, olayların yaşandığı dönemde mağdurların en az üçünün 17 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

Foxx, Kelly’nin yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Savcı, şarkıcının 10 suçlamanın her birinden suçlu bulunması ve yargıcın cezaları arka arkaya vermesiyle Kelly’nin 70 yıl boyunca demir parmaklıklar arkasında kalma ihtimalinin olduğunu söyledi.

İddianamede şarkıcıya isnat edilen suçların 1998 ve 2010 yıllar arasında işlendiği belirtiliyor.

Uzun yıllardır hakkında cinsel taciz ve istismar suçlamaları bulunan Kelly, çocuk pornosu suçlamalarından 2008 yılında beraat etmişti.

Gerçek ismi Robert Kelly olan R&B sanatçısıyla ilgili suçlamalar bir belgesele de konu olmuştu. “R. Kelly’den Kurtulmak” adlı belgeselde çok sayıda kadın sanatçıyla ilgili cinsel taciz iddialarını dile getirmişti.

“I Believe I Can Fly” şarkısıyla bilinen şarkıcı ve yapımcı R. Kelly, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını yıllardır reddediyordu. Bunlara son belgeselde yer alan iddialar da dahil.

Sanatçının anlaşmalı olduğu plak şirket Sony Music’in sahibi olduğu RCA ise geçen ay kendisiyle yolları ayırmıştı.

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