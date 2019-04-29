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Mahkeme salonunda cep telefonuyla görüntü çeken kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

Mahkeme salonunda cep telefonuyla görüntü çeken kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de görülen bir duruşmada, cep telefonuyla görüntü çektiği tespit edilen firari sanığın yakını gözaltına alındı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan üçü tutuklu, biri firari dört sanığın yargılandığı duruşmayı takip eden Mustafa Uçak'ın cep telefonuyla görüntü çektiğini fark eden mübaşir, durumu mahkeme başkanına bildirdi.

Mahkeme başkanının sorması üzerine, şu anda Almanya'da olan firari sanık Serkan E'nin yakını olduğunu belirten Uçak, duruşma salununda görüntü çekmenin yasak olduğunu bilmediğini öne sürerek özür diledi.

Mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonunda hazır bulunan polislerce gözaltına alınan Uçak, Reşat Vural Karakolu'na götürüldü.

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