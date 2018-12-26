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Mahkeme salonunda kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:49 | Son Güncelleme

Bursa Adliyesi'nde sanık ve maktul yakınları arasında kavga çıktı - Polis, kalabalık grubu biber gazı sıkarak dağıttı

Bursa'da sanık ve maktul yakınları arasında çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Hanefi Alparslan ve maktul Çiğdem Alparslan'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma salonuna tarafların yakınlarının alındığı sırada, maktulün ağabeyi sanığa saldırmaya çalıştı.

Çıkan arbedede polis ekiplerine de saldıran grup, biber gazı sıkılarak dağıtıldı, biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Sanık Mehmet Hanefi Alparslan akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine sevk edildi, duruşma ertelendi.

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