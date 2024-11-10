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'Mahkeme salonunda o hariç herkes ağladı' Narin cinayeti için duruşma sonrası ilk kez konuştu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 15:56
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Türkiye, Diyarbakır'da Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından cinayeti kim ya da kimlerin, neden işlediği sorusuna kilitlendi. Narin Güran cinayeti davası dikkatle takip edilirken ara karar açıklandı, 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma 26 Aralık'a ertelendi. Narin'in babası Arif Güran duruşma sonrası ilk kez konuştu. "Dikkatimi çeken 2 husus oldu" diyen Güran "Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda robot gibiydi. Nevzat hariç herkes ağladı. Kızımı Nevzat katletti" dedi.

'Mahkeme salonunda o hariç herkes ağladı' Narin cinayeti için duruşma sonrası ilk kez konuştu

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve büyük infial yaratan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması da herkes tarafından yakından takip ediliyor. Amca Salim Güran ilk gün tüm suçlamaları reddederken tekrar savunma yapmak istedi. 3. günün sonunda mahkeme ara kararı açıkladı. 4 sanığın tutukluluğunun devamına hükmedilirken duruşma da 26 Aralık tarihine ertelendi. Narin cinayetine ilişkin ortaya çıkan detaylar da dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Narin'in babası Arif Güran mahkeme sürecine dair açıklamalar yaptı.

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"İŞTE DEVLET BUDUR! GERÇEK YARGILAMA BUDUR"

Davanın ardından baba Arif Güran A Haber'e açıklamalarda bulundu. Arif Güran'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

"Gerçekten ve gerçekten devlet işte budur. Biz devlet ile büyümüş insanlarınız. Devlet bizim için farklı bir şeydir. Devletin içindeki bir personel yanlış yaptığı zaman kendine yapar devlete yansıtılmaz. Ben ilk gün dedim yukarıda Allah aşağıda devlet. 3 gündür mahkemede düşündüklerim; İşte devlet budur. Gerçek yargılama budur.

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"DİKKATİMİ ÇEKEN 2 HUSUS OLDU"

Mahkemeye elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Dikkatimi çeken 2 husus oldu. Buradaki ilk husus... İddianamede diyor ki; Hüseyin Güran, Arif Güran, Salim Güran ve Fuat Güran evinin arasında kaybolmuştur. Kızımın son görüldüğü yer samanların orasıdır. Sol taraf Hüseyin Güran'ın evi, arka taraf Salim Güran'ın evi ve 500 metre ileride de Fuat Güran'ın evi var.

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"İDDİANAMEDE NEVZAT BAHTİYAR BİR HAYALET GİBİ"

Nevzat Bahtiyar, kendi ifadesinde "Benim patikadan uzaklığım 50-60 metre" dedi. Senin ile Arif'in evi kaç metre dendiğinde ise "30 metre" dedi. Bazı insanlar ya görmek istemiyor, ya da yalanlarına devam etmek istiyorlar. Benim evim Nevzat ile 30 metre ise bu patika ile bu evin arası nasıl iddianamede yok. Şu an iddianamede Nevzat Bahtiyar bir hayalet gibi...

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"ROBOT GİBİYDİ! NEVZAT HARİÇ HERKES AĞLADI"

Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda robot gibiydi. Nevzat hariç herkes ağladı. Benim kızımı Nevzat katletti. Beni kızım hakkında kimse yorum yapamaz. Kızım hakkında yorum yapınca kendimden geçtim.

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"FARKLI BİR NOKTAYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Arif Güran çekirdek bir ailedir. Arif Güran'ın demesine rağmen Güran ailesi olayını farklı bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Sanki biz burada büyük bir aşiretiz. Buraya hükmediyoruz algısını yaratmaya çalışıyorlar.

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"O ADAMIN GÖZLERİ BİLE DOLMADI"

Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bırakacak ki ben onunla yaşayayım. İnsan Allah'tan korkar. Bugüne kadar yüzlerce röportaj verdim. Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü laf söylemedim. Ancak o insan 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Demek ki bu acımasız bir insandır.

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"GÖRDÜKTEN SONRA GİDİP AİLEME SARILDIM"

Eğer ben o mahkemede avukatların konuştuğu delil tespit itirazları gördükten sonra gidip aileme sarıldım. Oğluma sarıldım, hanımıma sarıldım. Dik dur, zulüm bir yere kadardır. Ne olursa olsun zulüm bir yere kadardır. Şu an sanki biz Nevzat'ın kızını öldürmüşüz. Nevzat bu iddianamede hayalet olmuş. Böyle bir şey olamaz"

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NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA NELER OLDU?

8 yaşındaki Narin Güran'ın, Diyarbakır'da kayıp olarak aranmasının ardından 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Vahşetteki her bir detay infial yaratırken olayın kim ya da kimler tarafından, nasıl ve neden gerçekleştirildiği soruları ise yanıtsız kalmıştı. Tüm Türkiye bu sorulara yanıt ararken Türkiye'nin gündeminde büyük bir yer teşkil eden Narin Güran cinayeti davası perşembe günü başladı. 3 günlük duruşma sürecinde sanıklar ve tanıklar ifade verdi, taraflar da sorularını yöneltti. Narin'in kimin, neden öldürdüğü sorusu ise cevapsız kaldı. İlk defa hakim karşısına çıkan anne Yüksel, amca Salim ve abi Enes suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu. Öncesinde Narin'in cansız bedenini dere yatağına sakladığını kabul eden Nevzat Bahtiyar da amca Salim'i suçladı. Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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cinayet Diyarbakır mahkeme dava duruşma Narin Güran Narin Salim Güran
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