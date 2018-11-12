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Mahkeme sanıkların "duruşmayı uzatma girişimini" reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, sanık ve avukatlarının reddihakim talebi, "duruşmayı uzatmaya" yönelik olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi - Sanık avukatlarının mahkemenin bu kararına itirazları, bir üst mahkeme tarafından sonuçlanana kadar duruşmaya ara verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, sanık ve avukatlarının "reddihakim" talebi, "duruşmayı uzatmaya yönelik" olduğu gerekçesiyle reddedildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanık eski yüzbaşı Ramazan Karabulut, mahkeme heyeti için "reddihakim" talebinde bulundu.

Sanığın talebine ilişkin söz alan avukatları, mahkemenin duruşmayı müşteki, sanık yakınları ve basına kapalı şekilde görmesini talep etti.

Müşteki avukatlarından Hayrettin Bıyıklıoğlu da sanık ve avukatlarının talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirtti.

Önceki duruşmalarda müşteki ve sanık avukatları arasında yaşanan gerginliğe dikkati çeken Bıyıklıoğlu, şunları söyledi:

"Müştekiye elbette sorular sorulacak ancak bunun davaya esas olması gerekiyor. Suçtan zarar gören müştekiye 'Neden tayin edildiği' soruluyor. Müşteki, 'Babam kucağımda son nefesi verdi.' diyor. 'Nasıl bir mermiydi?' diye soru geliyor. Sanık ve avukatlarından acılarımızı paylaşmalarını beklemiyoruz. Biz onların savunma hakkına saygı duyuyoruz, onlar da bizim acımıza saygı duysunlar. Reddihakim talebinin usule aykırı olduğunu düşüyor ve reddine karar verilesini talep ediyoruz."

Tarafların beyanının ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, "duruşmayı uzatmaya" yönelik olduğu gerekçesiyle sanık ve avukatlarının "reddihakim" talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

Sanık avukatları, mahkemenin bu kararına da itiraz etti.

Bir üst mahkeme olan Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince itiraz sonuçlandırılıncaya kadar duruşmaya ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı Müşteki

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