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Mahkeme Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında gerekçeli kararını açıkladı  (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 2'si ağırlaştırılmış hapis cezası olmak üzere toplam 5 sanığın ceza aldığı davayı karara bağlayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.  İstanbul 27.

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 2'si ağırlaştırılmış hapis cezası olmak üzere toplam 5 sanığın ceza aldığı davayı karara bağlayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yazılan 78 sayfalık gerekçeli kararda, İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alındığı, yapılan müzakerelere rağmen iki örgüt mensubunun teslim olmadığı, Savcı Kiraz'a silahla ateş ettikleri, düzenlenen operasyon neticesinde güvenlik güçlerinin "teslim ol" ikazlarına rağmen silahlı saldırılarına devam ettikleri ve ölü olarak ele geçirildikleri belirtildi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğu ifade hatırlatıldı. Terör örgütü DHKP/C'nin kuruluşuna değinilen gerekçeli kararda, örgütün eylemleri de tek tek sıralandı. Terör örgütünün olay tarihi ve halen en üst düzeydeki karar organı olan üyelerinin yurtdışında bulunduğu kaydedilen gerekçede, merkez komitesi ve merkez komite'nin alt hiyerarşisinde yer alan sanıkların halen firari olduğu vurgulandı.

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