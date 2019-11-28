Mahkeme savcının oğlu hakkında ara kararını açıkladı: ‘Tutukluluk haline devam’

Bakırköy’de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen’in davasının görülmesine devam edildi. Taraf avukatlarının dinlendiği duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olanların tepkisine öfkelenerek aracını üzerine sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim, babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen’in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık Göçmen’in avukatlarından biri de hakimliği bırakan annesi Aynur Göçmen’di.

Sanık için mahkeme koridorunda slogan atıldı

Duruşma salonuna taraf avukatları alınırken mahkeme koridorunda, “Sertaç Göçmen yalnız değildir” şeklinde sloganlar atıldı. Duruşmaya Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukatlar katılma talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti.