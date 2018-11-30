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Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Selahattin Demirtaş'ın AİHM kararı sonrası tahliyesi için yapılan başvuru "AİHM kararı kesinleşmedi" gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: AİHM KARARI KESİNLEŞMEDİ

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, tahliye talebinin "AİHM kararı kesinleşmedi" gerekçesiyle kabul edilmediğini ifade etti.

Demir, "Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi AİHM kararına rağmen Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme gerekçe olarak da AİHM kararı henüz kesinleşmedi demiş, sonra da Adalet Bakanlığına yazı yazmışlar öyle değil mi diye. Bu rezaletin tarifi yok" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI TERCÜMEYİ GÖNDERDİ

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Demirtaş'ın 'tutukluluğuna son verilsin' kararının tercümesini dün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, AİHM'in Demirtaş hakkındaki kararı hatırlatılarak aynı gün tahliye için başvuruda bulunulduğu, mahkemenin ise AİHM kararının tercümesi sonrasında karar vereceğini bildirdiğini ifade etmişti.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI: SERBEST BIRAKILSIN

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istemişti. AİHM, Demirtaş'ın makul gerekçelerle tutuklandığına ancak tutukluluk sürecinin uzatılması için yeterli hukuki dayanak bulunmadığına karar vermişti.

Karara göre, Türkiye 10 bin avro manevi tazminat ile 15 bin avro yargılama gideri ödemeye de mahkum edildi.

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Selahattin Demirtaş mahkeme

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Okuyucu Yorumları 73 yorum
ne flaşı olması gereken olmuş şaşırılacak ne var acaba pkk savunucuları teker teker girecek
Ha Ha Ha :))
yargının bağımsızlını yitirdiğini cemil çiçek söylemişti demirtaşı çıkartın fakat partisini kapatıp öyle yargılayın
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