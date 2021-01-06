HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşa kesilen para cezasını iptal etti

Mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşa kesilen para cezasını iptal etti

06.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa polis tarafından kesilen 3 bin 150 liralık ceza, Ankara 3.

Ankara’da korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşa polis tarafından kesilen 3 bin 150 liralık ceza, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince iptal edildi. Mahkeme kararında, Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin emsal nitelikteki maske kararına atıf yapılarak, idari para cezasının vali tarafından tesis edilebileceği belirtildi.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 1 Mayıs 2020’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Polis, Ankara’da kısıtlamaya uymayan bir vatandaşa 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Vatandaş, cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, cezayı uygulayan kurumdan idari yaptırım evraklarının onaylı suretini istedi. Evrakları inceleyen mahkeme, idari para cezasının iptaline karar verdi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:
"1593 sayılı yasanın 72. maddesinde uygulanabilecek tedbirlerin sınırlı olarak sayıldığı, söz konusu tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı tedbirinin yer almadığı görülmektedir. Benzer bir tedbire (maske takma tedbiri) muhalefet edilmesi halinde Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2020/4354 esas, 2020/14250 karar ve KYB-2020/75964 tebliğname numaralı 09.11.2020 tarihli kararında özetle; ’1593 sayılı kanunun 282. maddesinde; bu kanunda yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla salgın veya bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında alınacak, ‘maske takma tedbiri/yükümlülüğü’ 1593 sayılı kanunda açıkça düzenlenen bir zorunluluk olmadığı gibi bu tedbirlere aykırı hareket edilmesi de bu kanunda sayılan bir yasak veya zorunluluk olmadığından; ‘maske takma tedbirine aykırılık’ eylemi nedeniyle 1593 sayılı kanunun 282’nci maddesinin uygulanmasının mümkün görünmediği il umumi hıfzıssıhha meclisince 1593 sayılı kanunun 27’inci maddesi çerçevesinde tedbir alınması, alınan tedbire uyulmaması halinde uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca emre aykırılıktan cezalandırılacağına ilişkin il genelinde usulüne uygun bir şekilde ilan edilmesi durumunda, idari para cezasının vali tarafından tesis edilebileceği’ belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile benzer bir tedbire ilişkin emsal nitelikteki Yargıtay kararı da dikkate alınarak itirazın kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Trafikte makas terörü! Faciadan dönüldüTrafikte makas terörü! Faciadan dönüldü
Stalk yapmak suç mudur?Stalk yapmak suç mudur?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Yeni bekçi alımı 2021.. Polis Akademisi 400 mahalle/çarşı bekçi alımı sınav tarihi ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı sınavı yaklaşıyor!

Hrant Dink davasında tutuklama kararı!

Hrant Dink davasında tutuklama kararı!

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021... ÖSYM,16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman olacak?

İzmir'deki korkunç olayla ilgili yeni gelişme: Eşiyle tartışıp, balkondan atlamış

Eşiyle tartışıp, balkondan atlamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.