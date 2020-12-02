Mahkeme Trump Yönetiminin H-1B Çalışma Vizesi Kısıtlamasını Kaldırdı

Yargıç White ayrıca, H-1B tipi vize uygulamasında salgın nedeniyle kısıtlamaya gidilmesinin de geçersiz bir gerekçe olduğuna karar verdi.

Trump yönetiminin aldığı karara göre, H-1B çalışma vizesiyle yurtdışından çalışan getiren firmaların, bu kişilere daha fazla maaş ödemesi gerekirken bu tarz vizeyle Amerika’ya gelebilecek meslek grupları da kısıtlanacaktı.

Ancak mahkeme, söz konusu kararın Ekim ayına kadar duyurulmadığı ve bir aciliyet işaret edemeyeceğine karar verdi.

H-1B tipi çalışma vizesi, belirli alanlarda uzmanlaşmış ve en az üniversite ya da dengi okul mezunlarına verilen bir vize türü. ABD, her yıl maksimum 85 bin kişiye bu vizeyle çalışma olanağı sağlıyor. Bu vize özellikle teknoloji, mühendislik ve sağlık alanında çalışanlara veriliyor.

