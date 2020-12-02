Mahkeme Trump Yönetiminin H-1B Çalışma Vizesi Kısıtlamasını Kaldırdı

ABD’de federal bir yargıç, Trump yönetiminin çalışanlara yönelik vize kısıtlamasına dair iki ayrı kararının yürütmesini durdurdu.
Trump yönetiminin aldığı karara göre, H-1B çalışma vizesiyle yurtdışından çalışan getiren firmaların, bu kişilere daha fazla maaş ödemesi gerekirken bu tarz vizeyle Amerika’ya gelebilecek meslek grupları da kısıtlanacaktı.
Daha yüksek maaş uygulaması Ekim ayında yürürlüğe girdi. Meslek gruplarına yönelik kısıtlamalarda önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlanacaktı.
ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White, Çalışma Bakanlığı’nın söz konusu kararlar yürürlüğe girmeden önce uygulanması gereken 30 günlük bekleme ve değerlendirme süresini uygulamadığına hükmetti.
Yargıç White ayrıca, H-1B tipi vize uygulamasında salgın nedeniyle kısıtlamaya gidilmesinin de geçersiz bir gerekçe olduğuna karar verdi.
İç Güvenlik Bakanlığı, salgın nedeniyle daralan ekonomi ve işsizliği gerekçe göstererek söz konusu vize kısıtlamasının acilen devreye alınması gerektiğini ileri sürmüştü.
Ancak mahkeme, söz konusu kararın Ekim ayına kadar duyurulmadığı ve bir aciliyet işaret edemeyeceğine karar verdi.
H-1B tipi çalışma vizesi, belirli alanlarda uzmanlaşmış ve en az üniversite ya da dengi okul mezunlarına verilen bir vize türü. ABD, her yıl maksimum 85 bin kişiye bu vizeyle çalışma olanağı sağlıyor. Bu vize özellikle teknoloji, mühendislik ve sağlık alanında çalışanlara veriliyor.