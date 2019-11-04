Mahkeme Trump'ın Vergi Dökümünü İsteyebilecek

New York’ta bir mahkeme, savcıların Başkan Donald Trump’ın mali işleriyle yıllardır ilgilenen muhasebe şirketinden Başkan’ın sekiz yıllık vergi beyanını paylaşmasını isteyebileceğine hükmetti.
Mahkeme, savcıların muhasebe şirketi Mazars’tan vergi beyanı dökümünü almak için celp gönderebilecekleri kararına vardı.
Trump’ın avukatlarından Jay Sekulow, Cumhuriyetçi Başkan’ın kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını bildirdi. Anayasa Mahkemesi’nin çoğunluktaki muhafazakar yargıçlarından ikisi Başkan Trump tarafından atanmıştı.
Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Başkan’ın vergi iadesi dökümlerine Trump ve ailesinin gayrımenkul ve şirketlerine yönelik bir soruşturma kapsamında erişmek istiyor. Bu soruşturmanın boyutu kamuoyu tarafından bilinmiyor.
Mahkeme Trump’ın ofisteyken eyalet kanunlarını çiğnediği şeklindeki suçlamalar karşısında dokunulmazlığı olup olmadığı konusunda karar beyan etmedi. Ancak bölge savcısı Vance, Başkan’ın dokunulmazlığı olsa da bunun vergi beyanının üçüncü bir taraftan temin edilmesinin ya da Başkan’ın görevden ayrıldıktan sonra hakkında suçlama yapılmasının önünde engel olmadığı görüşünde.
Bölge hakimi Robert Katzmann kararında bir eyaletin Başkan tarafından işlenmiş olması mümkün suçların daha sonra hakkında suçlama yapılmak üzere soruşturulmasının yasaklanması durumunun hukuk sistemine ağır darbe olacağını söyledi.
Bölge savcısı Vance’in ofisi Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasını beklemeyi ve henüz vergi beyanına ulaşmak için celp yollamamayı kabul etti. Trump’ın mahkemeye başvurmak için 10 gün süresi var.
Başkan Trump aynı zamanda Temsilciler Meclisi’nin yürüttüğü azil soruşturmasıyla karşı karşıya.
Trump onlarca yıldır ABD Başkanları arasında süregelen bir geleneği bozmuş ve vergi beyanını açıklamayı reddetmişti. Trump ayrıca Kongre’deki Demokratlar’ın mevcut soruşturmalar kapsamında mali durumuyla ilgili bilgi edinme çabasıyla da mücadele ediyor.
Maliye Bakanı Steven Mnuchin de Mayıs ayında Başkan’ın vergi beyanını Temsilciler Meclisi’nin alt komisyonlarından biriyle paylaşmayı reddetmişti. Temsilciler Meclisi ise Maliye Bakanlığı’nı ve İç Gelir Hizmetleri’ni Temmuz ayında dava etmişti. Temyiz mahkemesi bu davada Temsilciler Meclisi lehinde karar almış ve Başkan’ın muhasebe şirketi Mazars’tan mali kayıtlarının istenebileceğine hükmetmişti.
Ağustos ayında bölge savcısı Vance, Trump’ın 2011 ila 2018 yıllarındaki kişisel ve tüzel vergi dökümünü celple talep etmiş, Trump ise celbi devre dışı bırakmak için Vance’in ofisini dava etmişti. Trump’ın itirazında görevdeki bir başkanın bu tür bir soruşturmaya tabi tutulamayacağı belirtilmişti.
7 Ekim’de ise bölge hakimi Victor Marrero, Trump’ın davasını düşürmüş, başkanın dokunulmazlık iddiasının ülkenin yönetim yapısına ve anayasal değerlerine uyumlu olmadığı açıklamasını yapmıştı. Trump kararı temyize götürmüştü.
23 Ekim’de temyiz mahkemesinde konu tekrar tartışılmış, Başkan’ın avukatı dokunulmazlık iddiasını daha kesin bir dille gündeme getirmiş ve Başkan sokakta birini vursa bile görevden ayrılmadığı sürece eyalet yetkililerinin hakkında harekete geçme konusunda yetkileri olmayacağını söylemişti.
Katzmann ise Pazartesi günkü kararında Başkan’ın dokunulmazlığının davayla ilgisiz olduğunu belirtti.
Katzmann mahkeme emrinin Başkan’a değil, muhasebecilerine gönderildiğini hatırlattı.
Başkan’ın muhasebe şirketine celp gönderilerek vergi beyanının elde edilebileceği kararına varan mahkemenin her üç üyesi de eski Demokrat başkanlar Bill Clinton ve Barack Obama döneminde atanmıştı.
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