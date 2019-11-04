Mahkeme Trump'ın Vergi Dökümünü İsteyebilecek

Mahkeme Trump’ın ofisteyken eyalet kanunlarını çiğnediği şeklindeki suçlamalar karşısında dokunulmazlığı olup olmadığı konusunda karar beyan etmedi. Ancak bölge savcısı Vance, Başkan’ın dokunulmazlığı olsa da bunun vergi beyanının üçüncü bir taraftan temin edilmesinin ya da Başkan’ın görevden ayrıldıktan sonra hakkında suçlama yapılmasının önünde engel olmadığı görüşünde.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Başkan’ın vergi iadesi dökümlerine Trump ve ailesinin gayrımenkul ve şirketlerine yönelik bir soruşturma kapsamında erişmek istiyor. Bu soruşturmanın boyutu kamuoyu tarafından bilinmiyor.

Mahkeme, savcıların muhasebe şirketi Mazars’tan vergi beyanı dökümünü almak için celp gönderebilecekleri kararına vardı.

New York’ta bir mahkeme, savcıların Başkan Donald Trump’ın mali işleriyle yıllardır ilgilenen muhasebe şirketinden Başkan’ın sekiz yıllık vergi beyanını paylaşmasını isteyebileceğine hükmetti.

Bölge hakimi Robert Katzmann kararında bir eyaletin Başkan tarafından işlenmiş olması mümkün suçların daha sonra hakkında suçlama yapılmak üzere soruşturulmasının yasaklanması durumunun hukuk sistemine ağır darbe olacağını söyledi.

Bölge savcısı Vance’in ofisi Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasını beklemeyi ve henüz vergi beyanına ulaşmak için celp yollamamayı kabul etti. Trump’ın mahkemeye başvurmak için 10 gün süresi var.

Başkan Trump aynı zamanda Temsilciler Meclisi’nin yürüttüğü azil soruşturmasıyla karşı karşıya.

Trump onlarca yıldır ABD Başkanları arasında süregelen bir geleneği bozmuş ve vergi beyanını açıklamayı reddetmişti. Trump ayrıca Kongre’deki Demokratlar’ın mevcut soruşturmalar kapsamında mali durumuyla ilgili bilgi edinme çabasıyla da mücadele ediyor.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin de Mayıs ayında Başkan’ın vergi beyanını Temsilciler Meclisi’nin alt komisyonlarından biriyle paylaşmayı reddetmişti. Temsilciler Meclisi ise Maliye Bakanlığı’nı ve İç Gelir Hizmetleri’ni Temmuz ayında dava etmişti. Temyiz mahkemesi bu davada Temsilciler Meclisi lehinde karar almış ve Başkan’ın muhasebe şirketi Mazars’tan mali kayıtlarının istenebileceğine hükmetmişti.