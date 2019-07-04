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Mahkeme, üzerinde otoyol bulunan arazilerin köylüler adına tesciline karar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

 İZMİR- İstanbul Otoyolu'nun, Kemalpaşa ilçesi bölümündeki arazilerin sahibi olan köylüler, kamulaştırma bedellerini düşük bulunca Karayolları Genel Müdürlüğü ile uzlaşamadı.

Mahkeme, üzerinde otoyol bulunan arazilerin köylüler adına tesciline karar verdi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR- İstanbul Otoyolu'nun, Kemalpaşa ilçesi bölümündeki arazilerin sahibi olan köylüler, kamulaştırma bedellerini düşük bulunca Karayolları Genel Müdürlüğü ile uzlaşamadı. Bunun üzerine Karayolları tarafından, kamulaştırma bedellerinin tespit ve tescili için dava açıldı. Ancak tespit edilen kamulaştırma bedellerini, ödenek gelmediği için ödemeyen Karayolları, birkaç kez erteleme talep etti. Bunun üzerine hakim, arazilerin sahibi olan köylüler adına tesciline karar verdi. Vatandaşlar ise daha önce tarım yaptıkları, şimdi ise otoyol olan arazilerini ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.
İzmir- İstanbul Otoyolu'nun yapımı sırasında, güzergah üzerinde bulunan Kemalpaşa ilçesi Yenmiş Mahallesi'ndeki tarım arazileri, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Ancak Müdürlük, hak sahipleri ile kamulaştırma bedelleri konusunda uzlaşmaya varamadı. Karayolları Genel Müdürlüğü 2013 yılında, kamulaştırma bedellerinin tespiti ve arazilerin tescilinin yapılması için Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davalar açtı. Bu davalarda yerel mahkemenin belirlediği kamulaştırma bedellerini düşük bulan köylüler, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay'ın kararları bozup, bedellerin arttırılması gerektiğini belirtmesi üzerine, davalara yerel mahkemede devam edildi. Mahkeme tarafından bu kez, arazilerin yeri ve büyüklüğüne göre, hak sahiplerine farklı tutarlarda, daha yüksek bedeller ödenmesine karar verildi. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü, ödenek yokluğunu gerekçe göstererek, ödeme yapmak için mahkemeden birkaç kez süre istedi. Hakim sonuçlandırdığı bazı davalarda, kamulaştırma bedellerinin uzun süredir ödenmemesi nedeniyle Karayollarının süre talebini kabul etmeyerek, temyiz yolu açık almak üzere, arazilerin sahipleri adına tesciline karar verdi. Kamulaştırma sırasında yapılan ödemelerin de arazi sahipleri tarafından, yasal faiziyle Karayolları'na geri ödenmesine hükmetti.
'BİZ BU KARAYOLU ÜZERİNDE NE YAPACAĞIZ?'
Davası sonuçlanan hak sahiplerinden biri olan Fulya Ayşen Güleç, üzerinde tarım yaptıkları 12 dönüm tarlaları olduğunu, kamulaştırma ile ellerinde yalnızca 4.5 dönüm kaldığını belirtti. Bugüne kadar aldıkları kamulaştırma bedelinin 450 bin lira olduğunu, 1 milyon 500 bin lira daha alacakları bulunduğunu söyledi. Zararlarının karşılanmasını istediklerini belirten Güleç, "Karayolları, kamulaştırma davasında beklenen ödemeleri yapmadı. Mahkeme, ödemelerin yapılması ile ilgili Karayolları'nı uyardı. Ancak ödemeler bugüne kadar yapılmadı. Şu anda bu yolun üzerinden geçtiği arazinin tapuda tekrar adımıza tesciline karar verildi. Biz bu otoyol üzerinde ne yapacağız? Biz bu asfalt üzerinde buğday, kiraz tarımı mı yapacağız" dedi. Mağdur edildiklerini belirten Güleç, bundan sonra, kararın kesinleşmesi halinde tapu tescil işlemlerini bekleyeceklarını dile getirdi.
'2 MİLYON TL ALACAKLIYIM'
Davası sonuçlananlardan Ahmet Çakmak (74) da, "Üzerinde kiraz ve zeytin yetiştirdiğim 15,5 dönüm arazimi aldılar. Ben burayı 40 yıl Avrupa'da çalışarak satın aldım. Şimdi mağdurum. Kurumdan 2 milyon lira alacaklıyım" dedi. Çiftçilerden Halil Savran (59) da şunları söyledi:
"8 dönüm arazim gitti. Paramızı beklerken hakim farklı bir karar verdi. Mağduruz. Arazilerimizin üzerine yol, köprü, otoyol yaptılar. Şimdi bunu bozmaya imkan yok. Yerimizi bize geri veriyorlar. Bizden de ödedikleri paraları geri istiyorlar. Biz parayı ödeyeceğiz, onlar da yerlerimizi eski haliyle versinler. Gerekçeli karar gelsin, gerekirse yolu kapatabiliriz."

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Mahkeme, üzerinde otoyol bulunan arazilerin köylüler adına tesciline karar verdiMahkeme, üzerinde otoyol bulunan arazilerin köylüler adına tesciline karar verdi

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