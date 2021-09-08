Mahkeme Whelan'ın ABD'ye İadesini Görüşecek

Rusya’da mahkeme 27 Eylül’de yapılacak duruşmada, ülkede casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan eski ABD’li Deniz Piyadesi Paul Whelan’ın ABD’ye iadesi başvurusunu değerlendirecek.

Rus Interfaks haber ajansının haberine göre, Whelan’ın avukatları, müvekkillerinin ABD’ye iade edilmesi ve tutuklunun sürecinin ABD’de devwm etmesi başvurusunda bulunmuşlardı. Mahkeme bu konuyu değerlendirmeye alacak.

Paul Whelan, son olarak Haziran ayında görülen davada casusluk yaptığı gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Whelan, hakkındaki casusluk iddialarını reddederken Washington yönetimi de Rusya’dan Whelan’ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

