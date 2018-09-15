Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Ölen Umut Alyağız'ın eşiyle ilişkisi olduğunu iddia eden sanık Ayfer D. olay günü Umut Alyağız'ın kendisine omuz attığını belirterek, "Dün elimden kurtuldun, bugün ne yapacaksın seni öldüreceğim' dedi. Korkutmak amacıyla nişan almadan arkama dönüp bir el ateş ettim. Tek suçum yasak ilişki içine girmekti. Pişmanım, yüz bin kere pişmanım" dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

"BİR SENEYE YAKIN ARKADAŞTIK"



İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ayfer D. ve taraf avukatları katıldı. Umut Alyağız'ın eşi F.A. da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile şikayetçi sıfatıyla duruşmaya katıldı. Savunmasını yapan sanık Ayfer D. boya ve badana işine gittiği yerde evli olan F.A. ile tanıştığını, bir seneye yakın arkadaşlık ettiklerini ve birliktelik yaşadıklarını iddia etti.

"GİDİP GÖSTER, SIKINTI YOK"



Sanık Ayfer D., F.A.'ya istediği zaman para verdiğini, yardımda bulunduğunu, ayrıca bir de yatak odası hediye ettiğini ifade ederek, sürekli para istediği için karşılayamadığını, bu nedenle F.A.'nın kendisinden ayrıldığını öne sürdü. F.A.'nın yeni numarasını kendisine vermediğini söyleyen Sanık Ayfer D., "Olaydan iki günce F.A. ile mahallede tesadüfen karşılaştık. Birlikte çekildiğimiz fotoğrafları kocasına göstereceğimi söyledim. O da 'Gidip göster, sıkıntı yok' dedi. Ben de gidip fotoğrafları evlerinin kapısına bıraktım, kaçtım. Kapıyı bir erkeğin açtığını fark ettim, ancak yüzüne bakmadım" dedi.

DHA

