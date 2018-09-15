Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Ölen Umut Alyağız'ın eşiyle ilişkisi olduğunu iddia eden sanık Ayfer D. olay günü Umut Alyağız'ın kendisine omuz attığını belirterek, "Dün elimden kurtuldun, bugün ne yapacaksın seni öldüreceğim' dedi. Korkutmak amacıyla nişan almadan arkama dönüp bir el ateş ettim. Tek suçum yasak ilişki içine girmekti. Pişmanım, yüz bin kere pişmanım" dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
"BİR SENEYE YAKIN ARKADAŞTIK"
İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ayfer D. ve taraf avukatları katıldı. Umut Alyağız'ın eşi F.A. da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile şikayetçi sıfatıyla duruşmaya katıldı. Savunmasını yapan sanık Ayfer D. boya ve badana işine gittiği yerde evli olan F.A. ile tanıştığını, bir seneye yakın arkadaşlık ettiklerini ve birliktelik yaşadıklarını iddia etti.
"GİDİP GÖSTER, SIKINTI YOK"
Sanık Ayfer D., F.A.'ya istediği zaman para verdiğini, yardımda bulunduğunu, ayrıca bir de yatak odası hediye ettiğini ifade ederek, sürekli para istediği için karşılayamadığını, bu nedenle F.A.'nın kendisinden ayrıldığını öne sürdü. F.A.'nın yeni numarasını kendisine vermediğini söyleyen Sanık Ayfer D., "Olaydan iki günce F.A. ile mahallede tesadüfen karşılaştık. Birlikte çekildiğimiz fotoğrafları kocasına göstereceğimi söyledim. O da 'Gidip göster, sıkıntı yok' dedi. Ben de gidip fotoğrafları evlerinin kapısına bıraktım, kaçtım. Kapıyı bir erkeğin açtığını fark ettim, ancak yüzüne bakmadım" dedi.
DHA
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
TEM'de korkunç kaza! Yaralılar var
Adana'da intihar girişimi! Eline ne geçirdiyse aşağı attı
Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile çözmeye çalışıyoruz
ABD'yi vuran Florence Kasırgası'ndan kötü haber geldi: 1'i bebek 4 kişi öldü!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı için flaş sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum