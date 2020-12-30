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  4. Mahkeme yazı işleri müdürü polisten kaçtı, aracından silah çıktı

Mahkeme yazı işleri müdürü polisten kaçtı, aracından silah çıktı

30.12.2020 23:33 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Adliyesi’nde mahkeme yazı işleri müdürü olduğu öğrenilen bir kişi, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polisin dur ihtarına uymadı.

Kuşadası Adliyesi’nde mahkeme yazı işleri müdürü olduğu öğrenilen bir kişi, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polisin dur ihtarına uymadı. Kaçan yazı işleri müdürü, kovalamaca sonucu yakalanırken, alkollü olduğu belirlendi ve aracından silah ele geçirildi.
Olay, Atatürk Bulvarı Lozan kavşağı önünde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü iddiaya göre polislerin üzerine sürerek dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Ekiplerin uzun süren kovalamacası sonucu Şevki Hasırcı Meydanı’nda takviyeye gelen Terör Büro Amirliği ekipleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü araçtan indirildi. İsminin E.B. olduğu öğrenilen kişinin, Kuşadası Adliyesi’nde 4 ve 5’inci Sulh Ceza Hakimliğinde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
Yapılan üst aramasında ise adliye yazı işleri müdürünün üzerinden silah çıktı. Gözaltına alınan E.B.’nin Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapılan testinde ise 187 promil alkollü olduğu öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılan Adliye yazı işleri müdürü E.B.’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymama, alkollü araç kullanma ve maske takmama cezası kesileceği öğrenildi.

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