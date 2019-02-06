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Mahkemede acı sözler: "Annemi nasıl öldürdüğünü anlat"

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde, 23 Haziran 2010 tarihinde bir emlakçı ile buluştuktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 8 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Mürüvvet Yaradılmış ile ilgili 2’si tutuklu 3 kişinin sorgulanmasına devam edildi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, 23 Haziran 2010 tarihinde bir emlakçı ile buluştuktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 8 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Mürüvvet Yaradılmış ile ilgili 2’si tutuklu 3 kişinin sorgulanmasına devam edildi. Cinayet şüphelisi Ömür G. kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, eski karısı Şermin K.’nin kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. Duruşmayı izleyen Yaradılmış’ın kızı ise, "Söylediklerin yalan. Annemi nasıl öldürdüğünü anlat" dedi.

Çiğli ilçesinde emlakçı Ömür G. ile ev satın almak için buluştuğu iddia edilen Mürüvvet Yaradılmış’ın cesedi tam 8 yıl sonra bulunmuş, cinayet şüpheliler Ömür G. ile Şermin K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelilerin sorgularına Karşıyaka Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. İlk celsede konuşan Şermin K., cinayeti eski kocası Ömür G.’nin işlediğini söylerken, bu celsede konuşan emlakçı Ömür G. suçlamaları reddederek eski eşinin kendisine kumpas kurduğunu iddia etti.

"Eşim üzerimde baskı kurdu"
Mürüvvet Yaradılmış’ı öldürmediğini savunan Ömür G., hakkına yöneltilen suçlamaları reddetti. Kendisine eski eşi Şermin K. tarafından kumpas kurulduğunu iddia eden sanık, "Mürüvvet Yaradılmış’tan aldığım parayı kendisine geri teslim ettim. Zaten bende olan bir para için neden cinayet işleyeyim? Parayı geri vermeseydim en fazla icra takibi yollarlardı. Olay eski eşim Şermin’in kurduğunu düşünüyorum. Şermin üzerimde çok fazla kıskançlık baskısı kurmuştu. Dükkana gelen müşterileri kıskanırdı ve bu sebeple de tartışmalarımız oldu. Ben de kendisine bu yüzden birkaç kez vurdum. Parayı teslim ettikten sonra Şermin bana ayrılmak istediğini söyledi. Ben de kendisine hiç zorluk çıkarmadım ve ayrılmayı kabul ettim. Olayın olduğu günün akşamında Recep ve Okan yanıma gelerek Mürüvvet Yaradılmış’ın kaybolduğunu ve benim bilip bilmediğimi sordular. Ben de parayı teslim ettikten sonra kendisini hiç görmediğimi söyledim. Sonrasında ayrıldılar" diye konuştu.

"Cinayet işlemiş olsam aynı yere gitmezdim"
Sonu 92 ve 93 ile biten şirket hatlarının olay günü cinayet yerinde sinyal vermesi hakkında da konuşan sanık, "Şirket hatları ortada dururdu. Hem ben hem de Şermin bu hatları kullanırdık. Şirkette çalışanlar da bu hatları kullanıyordu. Eğer cinayeti ben işlemiş olsam neden saat 17.00’da olay yerine gideyim? Okan benim güvenimi kazanmıştı ve telefonun onda olabileceğini düşünüyorum" dedi.
Cihaz takip sistemine takıldı
Ömür G.’nin olay günü araç kiraladığı dükkanın sahibi Hüseyin Öztürk, Ömür G.’nin aracı teslim edeceği gün kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Öztürk, "Olay günü Ömür G. benden bir araç kiralamıştı. Ancak aracı teslim etmesi gerektiği gün kendisine ulaşamadık ve aracın elektrik aksamını kilitledik. Araçta bulunan takip cihazından aracın Menemen Buruncuk civarında olduğunu gördük. Aracın elektrik aksamı kilitlenince Ömür G., bir elektrikçi bularak aracı yaptırmış. Sonrasında da aracı getirip teslim etti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme salonunda duruşmayı takip eden Mürüvvet Yaradılmış’ın kızı Esra, "Ömür G.’nin hiçbir söylediğine inanmıyorum. Annemi nasıl katlettiğini anlatsın" dedi.

Tahliye talepleri kabul edilmedi
Ömür G. ve Şermin K.’nin avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, Ömür G.’nin avukatı sinyal atlamasından şüphe duyduklarını belirterek bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme başkanı, her iki talebi de kabul etmedi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamlarına karar verilirken, duruşma 11 Mart 2019 tarihine ertelendi.

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