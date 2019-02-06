İzmir’in Çiğli ilçesinde, 23 Haziran 2010 tarihinde bir emlakçı ile buluştuktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 8 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Mürüvvet Yaradılmış ile ilgili 2’si tutuklu 3 kişinin sorgulanmasına devam edildi. Cinayet şüphelisi Ömür G. kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, eski karısı Şermin K.’nin kendisine kumpas kurduğunu iddia etti. Duruşmayı izleyen Yaradılmış’ın kızı ise, "Söylediklerin yalan. Annemi nasıl öldürdüğünü anlat" dedi.

Çiğli ilçesinde emlakçı Ömür G. ile ev satın almak için buluştuğu iddia edilen Mürüvvet Yaradılmış’ın cesedi tam 8 yıl sonra bulunmuş, cinayet şüpheliler Ömür G. ile Şermin K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelilerin sorgularına Karşıyaka Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. İlk celsede konuşan Şermin K., cinayeti eski kocası Ömür G.’nin işlediğini söylerken, bu celsede konuşan emlakçı Ömür G. suçlamaları reddederek eski eşinin kendisine kumpas kurduğunu iddia etti.

"Eşim üzerimde baskı kurdu"

Mürüvvet Yaradılmış’ı öldürmediğini savunan Ömür G., hakkına yöneltilen suçlamaları reddetti. Kendisine eski eşi Şermin K. tarafından kumpas kurulduğunu iddia eden sanık, "Mürüvvet Yaradılmış’tan aldığım parayı kendisine geri teslim ettim. Zaten bende olan bir para için neden cinayet işleyeyim? Parayı geri vermeseydim en fazla icra takibi yollarlardı. Olay eski eşim Şermin’in kurduğunu düşünüyorum. Şermin üzerimde çok fazla kıskançlık baskısı kurmuştu. Dükkana gelen müşterileri kıskanırdı ve bu sebeple de tartışmalarımız oldu. Ben de kendisine bu yüzden birkaç kez vurdum. Parayı teslim ettikten sonra Şermin bana ayrılmak istediğini söyledi. Ben de kendisine hiç zorluk çıkarmadım ve ayrılmayı kabul ettim. Olayın olduğu günün akşamında Recep ve Okan yanıma gelerek Mürüvvet Yaradılmış’ın kaybolduğunu ve benim bilip bilmediğimi sordular. Ben de parayı teslim ettikten sonra kendisini hiç görmediğimi söyledim. Sonrasında ayrıldılar" diye konuştu.