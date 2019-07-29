Mahkemede avukat sette yönetmen

Özlem Özel, Gülden Dudarık ile Savaş Özkul gibi tanınmış profesyonel oyuncuların yer aldığı, 1990'lı yıllarda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ağabey-kardeşin yaşadıkları zorlukları ve kendi aralarındaki sessiz anlaşmazlığı anlatan "Gelincik Kırmızı" filmini çekmeyi başardı.

Hayalinde hep doğup büyüdüğü yerlerin filmini çekmek olan genç avukat, bunun üzerine geçen yıl, hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Avukat Özel, evlerini ve yakınlarını kaybettiği 1995'te yaşanan Dinar depreminin ardından ailesiyle İzmir'e taşındı. Etkilendiği olaylardan sonra İzmir'de bir kompozisyon yarışmasında henüz 8 yaşındayken birincilik ödülü alan Özlem Özel, daha sonra senaryo yazmaya başladı.

- "Yazmak alternatif bir rahatlama yöntemi"

Ceza Hukukçusu Özlem Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avukatlığı, "hayatını sürdürebilmesi için bir meslek", senaryo ve filmi ise "gerçekleştirmek istediği hayali" olarak tanımladı.

İnsanların bu hayatta mutlaka hobisinin olması gerektiğini ifade eden Özel, kendisinin de bu doğrultuda yaşamaya çalıştığını dile getirdi.

Özel, söz konusu filmi çekerken zorluklarla karşılaştığını ama hiç bir zaman pes etmeyi düşünmediğini belirterek, "Yaklaşık 5 yıldır avukatlık yapıyorum. Ama çocukluğumdan itibaren yazmak hep hayalimde olan bir şeydi. Sonunda bu senaryoya dönüştü. Uzun süredir, bu anlamda çalışıyorum ve geçen yıl yaşadıklarım, hikayeler derken yazdığım senaryonun filmini çektik. İnsanlar hayatlarını geçindirebilmek için bir meslek yapmak zorundalar ama mutlaka bir hobinin de olması gerekiyor. Benim de hobim bir şeyler yazmak. Bu dosyalar ve dilekçeler haricinde alternatif bir rahatlama yöntemi." dedi.

- "Festival yolculuğumuz devam ediyor"

Filmi memleketi Dinar'da çektiklerini ve burada profesyonel oyuncuların yanı sıra yerel halkında yer aldığını anlatan Özlem Özel, şöyle devam etti: