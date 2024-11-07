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  4. Mahkemede baba Arif Güran'dan dikkat çeken açıklama! "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir"

Mahkemede baba Arif Güran'dan dikkat çeken açıklama! "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.11.2024 21:37
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Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıkların ifadeleri tamamlandı. Baba Arif Güran "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir" dedi. Açıklamasının devamında Güran "Bu insan silah zoruyla götürüldüyse Nevzat gelip bana söyleseydi o zaman başımın tacıydı. Ben şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkemede baba Arif Güran'dan dikkat çeken açıklama! "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir"

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturmada anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Bugün davanın ilk duruşması yapıldı.

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ARİF GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Tutuklu son sanık amca Salim Güran'ın ardından baba Arif Güran mahkemede ifade verdi. Güran ifadesinde "Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir" dedi.

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İşte mahkemede yaşananlar:

Hakim: Sizce kızınızı kim öldürdü?

Arif Güran: Herkes bir şey söylüyor tabii. O akşam uyku uyumadım. Bana insanlar mesaj atıyordu kızın bende diye.
Ben o yüzden kızımın kaçırıldığını düşünmüştüm. Benim kimseye bi zararım olmamıştır. Kavgacı bir insan değilim.Benim Nevzat ile olaydan 20 gün önce araba satışından dolayı aramızda problem yaşandı. Nevzat da param yok diye yanıma geldi.
Galericiye gittik. Orada Nevzat'tan aldığımız araba yüzünden bana 80 bin lira ceza kestiler. Daha sonra Salim ben Nevzat buluştuk. Nevzat, "seninle ticaretimiz yok" dedi. Hatta kekeledi ben de kekelemesi ile dalga geçtim.

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"Arif, Nevzat'ın arabasını alarak arabadan kar etmek isterken sattığı adam tutuklanıyor, Zarar olunca Nevzat'a borçlanıyorlar.
Arabulucu olarak Hacı diye birini çağırdılar. 10 bin Salim'e 30 bin Arif'e dedi." Ama Nevzat Hacı'nın teklifini kabul etmedi.
Nevzat bu olaydan çocuğumu kaçırmış olamaz. Ama devlet evimizi görüyor baksaydı her şeyi görürdü.

"NEVZAT BAHTİYAR DA SUÇSUZ OLABİLİR"

Hakim: Oraya drone getirmeyi akıl eden devlet onu düşünmemiş olabilir mi? Eşinizin de, sizin de, oğlunuzun da, Salim’in de Nevzat'ın da çelişkili ifadeleri var.

Arif Güran: Bugün Nevzat Bahtiyar da suçsuz olabilir.

Hakim: Aile arasında biz bu cinayeti Nevzat'a yıkalım diye karar aldınız mı?

Arif Güran: Hayır Hakim Bey ben çocuğumun katili ile mi anlaşacağım?

Hakim: Sizden devleti zan altında bırakmayı kim istedi?

Arif Güran: Benim kızımın mezarı varsa devlet sayesinde vardır. Devletimi suçlamak gibi niyetim yok. Bu adam burada benim karşımda nasıl oturabilir? Devlet bakidir. Bu insan silah zoruyla götürüldüyse Nevzat gelip bana söyleseydi o zaman başımın tacıydı. Ben şikayetçiyim.

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Diyarbakır Narin Güran
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