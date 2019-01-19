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Mahkemede çelişkili ifadeler veren kadına tepki: Çocuk oyuncağı mı bu?

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 12:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, öz çocuklarına karşı cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan İ.G.'nin yargılandığı duruşmada, sanığın eşi G.G.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, öz çocuklarına karşı cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan İ.G.'nin yargılandığı duruşmada, sanığın eşi G.G. şikayetini geri aldı, çocuklarının babalarına iftira attığını öne sürdü. Mahkeme Başkanı, G.G.'ye, "Çocuk oyuncağı mı bu?" diyerek, tepki gösterdi.
Geçen yıl Ereğli'de savcılığa şikayette bulunan G.G., eşi İ.G.'nin 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Çocuklar da alınan ifadelerinde babaları tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyledi. Gözaltına alınan İ.G., eşiyle yıllardır geçimsizlik yaşadıklarını bu nedenle kendisine iftira atıldığını iddia etti. İ.G., tutuklandı. Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.G., eşi G.G. ve iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren İ.G., kendisine iftira atıldığını savunarak, "Kayınpederim beni istemiyordu. Bana iftira attılar. Ben çocuklarıma asla böyle bir şey yapmam" dedi.
Anne G.G. ise verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle mahkeme heyetini kızdırdı. Mahkeme Başkanı, çocukların iftira attığını, bunu, babalarıyla yaşadıkları geçimsizlikler nedeniyle yaptıklarını söyleyen G.G.'ye, 11 Ocak'ta mahkemeye sunduğu dilekçeyi okudu. Eşiyle boşanma aşamasında olduklarını ve yıllardır şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ifade eden G.G., "Dilekçem doğru. Çocuklarım iftira atmış. Biz geçinemiyoruz diye atmışlar. Babamdan korkmuşlar, çekinmişler. Hemen söyleyememişler. Bana ağlayarak anlattılar" diye konuştu. Mahkeme Başkanı da "Çocuk oyuncağı mı bu? Böyle olunca aranız mı düzelecek? Peki niye böyle iftira attılar?" diyerek, tepki gösterdi. G.G. ise "Çocuk bunlar bilmiyorum" diye karşılık verdi.
Mahkeme, İ.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

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