Mahkemede kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası ülke çapında Lukaşenko karşıtı gösteriler patlak vermişti. Aynı protestolar içinde yer alan 41 yaşındaki Stepan Latypov adındaki mahkum, duruşmada boğazını kesmeye çalıştı.

Latypov, duruşma devam ederken bir anda kendi boğazına bir cisim saplayıp olduğu banka yığıldığında, ilk an kimse gözlerine inanamadı.

Yerel medya ve görgü şahitlerinin söylediğine göre, tutuklu sanığa suçlamaları kabul etmemesi halinde ailesi ve komşularının yargılanacağının söylenmesinin ardından böyle bir girişimde bulundu.

Latypov, mahkeme salonundaki mahkum kafesi içinde banka uzanmış vaziyette görülürken polis başında bekliyor ve salondakilerin çığlıkları duyuluyor. İkinci videoda da Latypov'un bir ambulansa taşındığı görülüyor ve gömleğindeki kan lekeleri seçilebiliyor.

Belarusian political prisoner Stepan Latypov just stabbed himself in the throat with a pen in the middle of his hearing. The courtroom is being evacuated and paramedics are inbound. There is very disturbing video footage. pic.twitter.com/l2SMl318YJ