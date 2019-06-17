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Mahkemede karar sırasında önce fenalaştı sonra sevindi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 13:13 | Son Güncelleme

BOLU'da, 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlaması' ile yargılanan 2 sanığa 8 yıl 4 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi.

Mahkemede karar sırasında önce fenalaştı sonra sevindi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlaması' ile yargılanan 2 sanığa 8 yıl 4 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Sanıklardan Nasuh Esvet Yıldırımoğlu'nun annesi, hapis cezası kararını duyunca fenalaştı; ancak tahliye edildiği söylenince mutluluktan gözyaşı döktü.
Geçen yıl Temmuz ayında polisin yaptığı uygulama kapsamında hareketlerinden şüphelenilen Berkay Ömer Öz (20) ve Nasuh Esvet Yıldırımoğlu'nun (25) üzerlerinde arama yapıldı. Otomobildeki aramada 14,13 gram kenevir ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında, 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla dava açıldı. Tutuklu sanıklar Berkay Ömer Öz ve Nasuh Esvet Yıldırımoğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Sanıkların avukatlarının cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Nasuh Esvet Yıldırımoğlu, "Başkanım, cezaevinde çok kötü günler yaşadım. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan pişmanlık duyuyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.
Berkay Ömer Öz de "Kendimi böyle bir suçtan savunmaktan dolayı utanç duyuyorum. Allah aşkına bana bir fırsat verin. Nişanlıyım, evlenip, yuva kurup, askere gitmek istiyorum. Allah rızası için bana bir şans daha verin" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Nasuh Esvet Yıldırımoğlu'na 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660 lira adli para cezası verirken, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanan Berkay Ömer Öz'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 12 bin 500 lira adli para cezası verdi. Sanıkların hükümle birlikte yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verildi.
ÖNCE FENALAŞTI SONRA SEVİNDİ
Kararın ardından Nasuh Esvet Yıldırımoğlu'nun annesi, cezayı duyunca bayıldı. Anne, daha sonra tahliye kararını duyunca mutluluktan gözyaşı döktü.

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Mahkemede karar sırasında önce fenalaştı sonra sevindiMahkemede karar sırasında önce fenalaştı sonra sevindiMahkemede karar sırasında önce fenalaştı sonra sevindi

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