Mahkemede, sanıklara olay anı izletildi

Konya'da motosikletiyle seyir halindeyken durdurulup darbedildikten sonra 10 yerinden bıçaklanan Hasan Şengönül'ün (65) öldürülmesine ilişkin davada, 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Tosun (21) ve Bayram Kocabaş (23) ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklara, mahkeme heyeti tarafından, olayın kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri izletildi.

Mahkeme Başkanı, olay anlarını izleyen sanıklardan Tosun'a, 'Burada ne yapıyorsun?' diye sordu. Sanık Tosun da 'Herhalde bıçakla vuruyorum başkanım.' diye cevap verdi.

Aynı soru yöneltilen sanık Kocabaş ise o sırada Tosun'u durdurmaya çalıştığını öne sürdü.

Görüntülerin sanıklara izletilmesinin ardından sanık Tosun, "Uzun montlu olan benim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Pişmanım. O sırada arkadaşım Bayram'ın bıçakla maktule vurduğunu hatırlamıyorum." diye konuştu.

Sanık Bayram Kocabaş ise olay sırasında maktulü bıçaklamadığını ileri sürerek, "Tokat veya tekme vurduğumu da hatırlamıyorum." dedi.