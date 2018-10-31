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Mahkemede, sanıklara olay anı izletildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

Konya'da motosikletiyle seyir halindeyken durdurulup darbedildikten sonra 10 yerinden bıçaklanan 65 yaşındaki kişinin öldürülmesine ilişkin davanın 2 sanığına, olay anını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri seyrettirildi - Mahkeme Başkanının, "Burada ne yapıyorsun?" diye sorduğu sanık, "Herhalde bıçakla vuruyorum başkanım" diye cevap verdi

Konya'da motosikletiyle seyir halindeyken durdurulup darbedildikten sonra 10 yerinden bıçaklanan Hasan Şengönül'ün (65) öldürülmesine ilişkin davada, 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Tosun (21) ve Bayram Kocabaş (23) ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklara, mahkeme heyeti tarafından, olayın kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri izletildi.

Mahkeme Başkanı, olay anlarını izleyen sanıklardan Tosun'a, 'Burada ne yapıyorsun?' diye sordu. Sanık Tosun da 'Herhalde bıçakla vuruyorum başkanım.' diye cevap verdi.

Aynı soru yöneltilen sanık Kocabaş ise o sırada Tosun'u durdurmaya çalıştığını öne sürdü.

Görüntülerin sanıklara izletilmesinin ardından sanık Tosun, "Uzun montlu olan benim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Pişmanım. O sırada arkadaşım Bayram'ın bıçakla maktule vurduğunu hatırlamıyorum." diye konuştu.

Sanık Bayram Kocabaş ise olay sırasında maktulü bıçaklamadığını ileri sürerek, "Tokat veya tekme vurduğumu da hatırlamıyorum." dedi.

Olayda bıçak kullanmadığını savunan Kocabaş, "Bıçağı olaydan sonra apartmandakilerin bağırması üzerine gösterdim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Kocabaş'ın tahliyesine, Tosun'un ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi Tekke Caddesi'nde, 23 Şubat 2017'de, motosikletiyle seyir halindeyken 2 kişi tarafından durdurulan Hasan Şengönül (65), darbedildikten sonra 10 yerinden bıçaklanmış, kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri, ara sokaklara kaçan saldırganlardan Mustafa Tosun'u kısa sürede yakalamış, Bayram Kocabaş ise olaydan 2 saat sonra evinde gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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