HABER

Mahkemede şaşırtan sözler! 'Yoruldum artık, tahliyemi istiyorum'

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

Kayseri'de 6 yıl önce cinayete kurban giden babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı için öldürdüğü iddia edilen Fadime Boraze (24), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçsuz olduğunu öne süren sanık, "Yoruldum artık, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi. Zanlı daha önceki ifadesinde, "Babaannem hakkımda yaşlı adamla basıldığıma dair dedikodular yaptı" demişti

Mahkemede şaşırtan sözler! 'Yoruldum artık, tahliyemi istiyorum'

Olay, 28 Nisan 2012 tarihinde Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatıyla özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze cinayeti dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve çok sayıda kişiden alınan ifadeler sonucu, yaşlı kadının, torunları tarafından öldürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonla, Pembe Boraze'nin torunu Fadime Boraze ile gelini Songül Boraze (56) ve oğlu Faruk Boraze (55) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fadime Boraze tutuklanarak, cezaevine konulurken, anne ve babası ise salıverildi.

TV PROGRAMINA KATILDILAR

Kamuoyunda 'Kesik baş cinayeti' diye de bilinen olayın ardından, şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Fadime Boraze ile öldürülen kadının kızı davacı Fedakâr K. ve Mustafa B. ile avukatları hazır bulundu. Babaannesini öldürdüğü iddia edilen Fadime Boraze, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Tutukluluk hali yönünden söz verilen 6 aydır cezaevinde bulunan sanık, "Yoruldum artık, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Fadime Boraze daha önce de "Sürekli babaannemde kalırdım. Yatmaya onun yanına giderdim. Babaannemin sağlığında ablam hakkında dedikodu yaptığını biliyordum, duyuyordum. Eniştem vize işlemlerini halletmek için Türkiye'ye geldiğinde, nişanlısı olan ablam ile Mustafa eniştem aynı odada kaldı. Daha düğün yapmadığımız için babaannem de dedikodu yapıyordu. Hayatta olduğu zamanlarda benimle ilgili bir dedikodusunu duymadım. Öldükten sonra duydum. Vefat ettikten sonra evinde çalıştığım Mehmet S. (63) ile benim hakkımda, 'Yaşlı adamla bastı' tarzında dedikodular duydum" demişti.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Fadime Boraze'nin tutukluluk halinin devamına ve 1 tanığın daha dinlenmesine karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.


PARTNERSosyal medyada siber saldırı şoku! Tam 3 milyon kişinin...Sosyal medyada siber saldırı şoku! Tam 3 milyon kişinin...
'Ayşe öğretmen, cezasının infazı ertelenmezse yeniden bebeği ile cezaevine girecek''Ayşe öğretmen, cezasının infazı ertelenmezse yeniden bebeği ile cezaevine girecek'
Türkiye'nin ilk mikro minyatür sergi alanı Kuşadası'nda açıldıTürkiye'nin ilk mikro minyatür sergi alanı Kuşadası'nda açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Pembe Boraze

En Çok Okunan Haberler

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

İlginizi Çekebilir

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Eminönü'nde korkunç görüntü! Akrobatlara taş çıkartıyorlar ama...

İstanbul Eminönü'nde korkunç görüntü! Akrobatlara taş çıkartıyorlar ama...

Canlı yayında intihar etti, sevgilisine izletti

Canlı yayında intihar etti, sevgilisine izletti

Yer: İstanbul! Genç kıza sokak ortasında kabusu yaşattı

Yer: İstanbul! Genç kıza sokak ortasında kabusu yaşattı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili THY pilotlarının ses kaydı ortaya çıktı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

İncil mi değil mi? Uzmanlar bile karar veremedi! Bulunur bulunmaz koruma altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.