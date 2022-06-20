Mahkemede şaşkına çeviren anlar! 10 yıl hapis cezası aldı, ilk sorusu bakın ne oldu

Şaşkına çeviren olay Kastamonu'da meydana geldi. İddialara göre, H.C., F.Ş. ve F.B., 21 Mayıs 2021 tarihinde S.B. idaresindeki motosikletin önünü keserek durdurdu. Şikayet üzerine silah zoruyla motosikleti gasp ettikleri gerekçesiyle H.C., F.Ş. ve F.B. hakkında Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘nitelikli yağma’ suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında başka suçtan tutuklu bulunan H.C., SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan F.Ş. ve F.B. ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanıkların ve sanık avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, nitelikli yağma suçundan F.B. ve F.Ş.’yi 12’şer yıl, H.C.’yi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

FATURASINI SORDU

Kararın ardından SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan H.C., mahkeme heyetinden izin isteyerek ailesine faturasının ödenip ödenmediğini sordu. Ailesi ise faturaları ödediklerini belirtti.

İHA

