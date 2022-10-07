Apple'a kesilmişti: Mahkemeden 1 milyar avroluk cezaya 'orantısız' indirimi!

Apple, günümüz teknoloji dünyasının önde gelen devleri arasında yer alıyor. ABD merkezli şirket bu kez ise herhangi bir yeni ürünle gündeme gelmedi. iPhone'ların üreticisi olan Apple bu kez bir ceza indirimiyle gündemde. Reuters'ın haberine göre, 'dev' şirketin aldığı 'dev' bir cezada indirime gidildi.

MİLYAR AVROLUK CEZADAN, MİLYON AVROLUK CEZAYA

Fransa'daki bir mahkeme, Apple'ın rekabete aykırı davranışta bulunduğu iddiasıyla verilen cezasını 1,1 milyar avrodan 372 milyon avroya (yaklaşık 366 milyon dolar) düşürdü. Mahkeme, ilk cezayı “orantısız” olarak nitelendirdi ve yeni miktarın şirketi kötü davranıştan caydırmak için “yeterli” olduğunu söyledi.

İlk para cezası, 2020'de Apple'ın dağıtım ve perakende ağına yönelik rekabet karşıtı davranışı gerekçesiyle uygulanmıştı.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple, karara itiraz edeceğini söyledi. ABD'li şirket Reuters'a yaptığı açıklamada, "Mahkeme Fransız Rekabet Kurumu'nun kararının bir kısmını doğru şekilde bozmuş olsa da, kararın tamamen bozulması ve temyize gidilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

