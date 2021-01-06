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Mahkemeden Assange hakkında yeni karar

06.01.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Mahkemeden Assange hakkında yeni karar

İngiltere’de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

Casusluk ve bilgisayar korsanlığı suçlarından dolayı İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest kalma talebi İngiltere'de bir mahkeme tarafından reddedildi.

Hakim Vanessa Baraitser, "Bay Assange'ın serbest kalması durumunda temyiz sürecinde mahkemeye gelmeyeceğini düşünmek için yeterli delil olduğu kanaatindeyim" dedi.

Washington, Assange'ı devlet sırlarını açığa çıkartmak dahil 18 suç ile itham etmiş ve ABD'ye iadesini talep etmişti.

Londra'daki mahkeme ABD'nin bu talebini Assange'ın intihar etme riski bulunduğunu söyleyerek reddetmişti.

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