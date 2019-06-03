Mahkemeden Assange için Gıyabında Tutuklama Talebine Ret

İsveç mahkemesi WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın hakkındaki tecavüz davası nedeniyle İsveç’e iade edilmesinin gerekmediğine ancak İngiltere’de davayla ilgili sorguya çekilebileceğine hükmetti.

Uppsala Bölge Mahkemesi kararında gıyabında tutuklama talebini reddetti. Mahkeme Assange’ın İsveç’e teslim edilmemesinin tecavüz davasının düşmesine neden olmadığı hükmüne vardı. Buna göre dava kapsamında Assange’ın sorgulaması İngiltere’de yapılabilecek, ancak Assange’ın İsveç’e teslim edilmesi talep edilmeyecek.

İsveç kamu davaları baş savcı yardımcısı Eva Marie Persson, henüz kararı temyize götürüp götürmeme konusunda kararsız kaldığını belirtti.

Persson, henüz sorgulamanın tarihi belli olmasa da Assange için ‘‘Avrupa Soruşturma Kararı’’ çıkartmaya hazırlandığını da belirtti.

Assange’ın İsveç’teki avukatı Per E. Samuelsson, müvekkilinin İsveç’e gönderilmeyeceğine çok mutlu olacağını söyledi.

47 yaşındaki Assange 11 Nisan’da Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nden alınarak tutuklanmıştı. Assange 2012’den bu yana Büyükelçilik’te sığınmacı olarak kalıyordu. Assange şu anda kefalet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 haftalık hapis cezasını çekiyor.

Assange ayrıca Pentagon bilgisayarlarından çalınan gizli belgelerin sızdırılması nedeniyle ABD’ye teslim edilme riskiyle de karı karşıya.

Assange geçen hafta mahkemedeki duruşmalarından birini sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kaçırmıştı.

