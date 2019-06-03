HABER

Mahkemeden Assange için Gıyabında Tutuklama Talebine Ret

03.06.2019 20:10 | Son Güncelleme

İsveç mahkemesi WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın hakkındaki tecavüz davası nedeniyle İsveç’e iade edilmesinin gerekmediğine ancak İngiltere’de davayla ilgili sorguya çekilebileceğine hükmetti

Mahkemeden Assange için Gıyabında Tutuklama Talebine Ret

İsveç mahkemesi WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın hakkındaki tecavüz davası nedeniyle İsveç’e iade edilmesinin gerekmediğine ancak İngiltere’de davayla ilgili sorguya çekilebileceğine hükmetti.

Uppsala Bölge Mahkemesi kararında gıyabında tutuklama talebini reddetti. Mahkeme Assange’ın İsveç’e teslim edilmemesinin tecavüz davasının düşmesine neden olmadığı hükmüne vardı. Buna göre dava kapsamında Assange’ın sorgulaması İngiltere’de yapılabilecek, ancak Assange’ın İsveç’e teslim edilmesi talep edilmeyecek.

İsveç kamu davaları baş savcı yardımcısı Eva Marie Persson, henüz kararı temyize götürüp götürmeme konusunda kararsız kaldığını belirtti.

Persson, henüz sorgulamanın tarihi belli olmasa da Assange için ‘‘Avrupa Soruşturma Kararı’’ çıkartmaya hazırlandığını da belirtti.

Assange’ın İsveç’teki avukatı Per E. Samuelsson, müvekkilinin İsveç’e gönderilmeyeceğine çok mutlu olacağını söyledi.

47 yaşındaki Assange 11 Nisan’da Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nden alınarak tutuklanmıştı. Assange 2012’den bu yana Büyükelçilik’te sığınmacı olarak kalıyordu. Assange şu anda kefalet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 haftalık hapis cezasını çekiyor.

Assange ayrıca Pentagon bilgisayarlarından çalınan gizli belgelerin sızdırılması nedeniyle ABD’ye teslim edilme riskiyle de karı karşıya.

Assange geçen hafta mahkemedeki duruşmalarından birini sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kaçırmıştı.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Kongre Trump’ı Hangi Koşullarda Azledebilir?Kongre Trump’ı Hangi Koşullarda Azledebilir?
AİHM hakim ve savcılar için Türkiye’den savunma istediAİHM hakim ve savcılar için Türkiye’den savunma istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

İşte Başakşehir'in yeni hocası

İşte Başakşehir'in yeni hocası

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İsrail ve ABD Esad’ı tanımaya hazır’ iddiası

'İsrail ve ABD Esad’ı tanımaya hazır’ iddiası

Trump ziyaretine eleştiriyle başladı : Tam bir zavallı

Trump ziyaretine eleştiriyle başladı : Tam bir zavallı

Yunanistan'a 3 Türk belediye başkanı

Yunanistan'a 3 Türk belediye başkanı

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

Protestoculara ordu müdahale etti: Ölü ve yaralılar var

Protestoculara ordu müdahale etti: Ölü ve yaralılar var

Endonezya şiddetli depremle sarsıldı!

O ülke şiddetli depremle sarsıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.