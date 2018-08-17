Mahkemeden Brunson'a üçüncü ret

Türkiye'de ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ve yurtdışı yasağının kaldırılması için yapılan başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un müvekkilinin durumu hakkındaki İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine geçtiğimiz günlerde yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de inceledi.

Mahkeme, Brunson'ın avukatının taleplerini reddederek, sanığın "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamı yönünde karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimin ardından tutuklanan ve yaklaşık 21 ay cezaevinde kalan Brunson geçen 25 Temmuz'da ev hapsine alınmıştı. Türkiye ile ABD arasında diplomatik kriz yaratan davada Brunson Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia ediliyor.

İddianamede Brunson'un din adamı görüntüsü altında "terör örgütleri" adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı öne sürülüyor.