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Mahkemeden dikkat çeken karar! Diyarbakır’da hasarlı yapıların yıkım işlemleri durduruldu

23.02.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da hasarlı binaların yıkım işlemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Barosu’nun ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için yaptığı başvuruyu karara bağlayan 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, yıkım işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkemeden dikkat çeken karar! Diyarbakır’da hasarlı yapıların yıkım işlemleri durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından kentte 1620 bina ağır, 1803 bina orta hasar aldı. Acil olarak 71 binanın yıkılması gerektiğine karar verilirken, 3 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Diyarbakır Barosu, acil yıkılacak ve hasarlı binaların ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için, Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yıkım işlemlerinin durdurulması için başvuruda bulundu. Mahkeme, talebi kabul ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünce delil tespiti yapılacak olan yapıların yıkım işleminin tespitler bitinceye kadar tedbiren durdurulmasına ve yapılardaki hasar sebebinin tespiti konusunda tüm hasarlı taşınmazlarda 4 kişilik uzman bilirkişi kurulunca 24 Şubat’tan itibaren keşif yapılmasına karar verdi.

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DİYARBAKIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu’nun, verilen kararla ilgili açıklamasında, "Baromuz, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonucu kentimizde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tespit ettiği acil yıkılacak ve hasarlı binaların ileride hukuki ve cezai sorumluluk açısından hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2023/16 Değişik İş sayılı dosyası üzerinden delil tespiti yapılacak yapılarda yıkımın tedbiren şimdilik durdurulması ve yapılarda yıkım sebebine ilişkin delil tespiti talebinde bulunulmuştur. Diyarbakır 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 23 Şubat 2023 tarihli kararıyla taleplerimizin kabulü ile Diyarbakır Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğünce delil tespiti yapılacak olan yapıların yıkım işleminin tespitler bitinceye kadar tedbiren şimdilik durdurulmasına ve yapılardaki hasar sebebinin tespiti konusunda tüm hasarlı taşınmazlarda 4 kişilik uzman bilirkişi kurulunca 24.02.2023 tarihinden itibaren keşif yapılmasına karar verilmiştir. Kentimizde hasarlı yapılara ilişkin ileriki süreçlerde cezai ve hukuki sorumluluk açısından hak kayıplarının yaşanmaması için hasar tespitlerinin yapılmasına dair sürecin Diyarbakır Barosu tarafından yürütüleceği kamuoyuna duyurulur” denildi.

Kaynak: DHA

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