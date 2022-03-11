HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahkemeden dikkat çeken karar! Tartışma sırasında atılan ceviz ve tabak silah sayıldı

Mahkemeden dikkat çeken karar! Tartışma sırasında atılan ceviz ve tabak silah sayıldı

11.03.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yaşanan olayda, tartışma sırasında birbirine tabak ve ceviz fırlatan çift mahkemelik oldu. A.K. ve N.K. çifti karşılıklı şikayetçi olurken, soruşturmayı yürüten savcılık, ceviz ve tabağı silah olarak değerlendirdi. Olay sırasında hafif yaralanan çift hakkında, silahla basit yaralama suçundan kamu davası açıldı.

Mahkemeden dikkat çeken karar! Tartışma sırasında atılan ceviz ve tabak silah sayıldı

Balıkesir'de bir evli çift, mutfakta tartışıp birbirlerine ceviz ve tabak fırlattı. A.K. ve N.K. çifti yaşananlar sonrası karşılıklı şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten savcılık, ceviz ve tabağı silah olarak değerlendirdi ve kamu davası açıldı.

Kentte yaşayan 2 çocuk sahibi A.K. ve N.K. çifti arasında mutfakta konuşurken ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K. elindeki cevizleri eşine fırlattı. N.K. de bir tabağı kocasına fırlatarak karşılık verdi. A.K. ve N.K.'nin kafa bölgelerinde şişlik ve kesik oluştu. Hastaneye giderek rapor alan çift, karşılıklı şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmasında ceviz ve tabak silah olarak değerlendirildi, çift hakkında ‘silahla basit yaralama’ suçundan kamu davası açıldı.

"SUÇUN NİTELİKLİ HALE DÖNÜŞMESİNİ SAĞLIYOR"

N.K.'nin avukatı Neslihan Çallıoğlu, "Müvekkilim ile kocası arasında bir tartışma yaşanıyor. Kocası elinde bulunan cevizleri fırlatarak, müvekkilimi yaralıyor. Bu sırada müvekkilim de elinde bulunan tabağı kendini korumak amacıyla eşine karşı kullanıyor. Fiilen saldırıya elverişli olan ceviz ve tabak silah olarak değerlendirildi ve her iki taraf hakkında kamu davası açıldı. Silahla basit yaralama, basit yaralamanın ağırlaştırılmış şekli" dedi.

c1f418d84afdca2a99276dd286a64cc5

"SORUNLARIMIZI İLETİŞİM YOLUYLA ÇÖZMELİYİZ"

Davanın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini söyleyen avukat Neslihan Çallıoğlu, şöyle devam etti:

"Konuya ilişkin savunmalar dosya kapsamında sunuldu. Şu anda mahkemece duruşma gününü bekliyoruz. Bu davanın önemi, fiili saldırıya elverişli her türlü vasıtanın silah olarak kabul edilebileceği ve burada silahla yaralamadan hakkınızda dava açılabileceği. Sinirli olunduğunda elimizdeki eşyaların silah olarak değil, sadece sinir ve öfkemizi yansıtmanın bir yolu olarak kullanıldığını görüyoruz. Oysa hukuki açıdan bu değerlendirme silahla yaralamaya neden olabilecek nitelikte. Bir tartışmada sadece tabanca ve bıçak gibi aletlerin silah olarak değil, her türlü vasıtanın silah olarak değerlendirilebileceği unutulmamalı. Sorunlarımızı iletişim yoluyla çözmenin uygun olacağı kanaatindeyim." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 Mart Cuma deprem mi oldu? 11 Mart Cuma deprem mi oldu?
Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...
Son dakika! Vali duyurdu, İstanbul'da idari izin uzatıldıSon dakika! Vali duyurdu, İstanbul'da idari izin uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.