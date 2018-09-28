Mahkemeden dikkat çeken 'zorunlu din dersi' kararı!

İzmir’in Menderes ilçesinde bir ortaokulda okuyan B.Y. isimli bir öğrencinin velisinin talebi üzerine zorunlu din dersine yargı ‘dur’ dedi. B.Y., din dersinden muaf tutuldu.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, B.Y.’nin annesi H.Y. oğlunun geçen yıl 7’nci sınıfa gittiğini ve onun isteğiyle ilk olarak okula dilekçe verdiklerini ifade etti. Dilekçenin önce Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne oradan da Menderes Kaymakamlığı’na gittiğini söyleyen H.Y., kaymakamlığın kendilerine “Din dersi tüm dinlere eşit mesafededir” ret cevabı verdiğini belirtti.

H.Y., bu karar üzerine mahkemeye başvurduklarını söyledi. İlk olarak oradan da ret cevabı aldıklarını ifade eden H.Y., bunun üzerine üst mahkemeye itiraz ettiklerini söyledi. Üst mahkeme, ailenin talebini değerlendirerek B.Y.’nin din dersinden muaf olması gerektiğine hükmetti. H.Y., kararın ardından okula dün dilekçe verdiklerini ve “Mahkeme sonucu budur. Gereğinin yapılmasını istiyoruz” dediklerini ve kararı da sunduklarını söyledi. Artık kararın okul tarafından işleme koyulmasını beklediklerini belirtti.