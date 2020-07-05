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Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, salgın yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle polisin para cezası kestiği vatandaşı haklı bularak, 'Polis sadece tutanak tutabilir' diyerek cezanın geçersiz olduğuna karar verdi.

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, salgın dolayısıyla maske, sosyal mesafe ve 65 yaş sokağa çıkma yasaklarının ihlali üzerine polis tarafından yazılan cezaların ‘'Geçersiz'' olduğuna karar verdi.

Sözcü'den Asuman Karaca'nın haberine göre Mahkeme, ‘'İdari yaptırım kararı ancak mülki amir tarafından verilebilir. Polis tarafından sadece ihlale ilişkin tespit tutanağı tutulabilir'' hükmüne vardı. Adana'da bir vatandaşa verilen 789 liralık ceza da bu gerekçe ile iptal edildi. Bugüne kadar polisin verdiği koronavirüs tedbirleri kapsamındaki cezaların 1 milyar lirayı aştığı, bu kararın emsal olması durumunda tüm cezaların iptal edilebileceği bildirildi.

'MAHKEME CEZALARIN HUKUKİ OLMADIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR'

Davayı açan avukat Mahmut Akgül, “Karar emsal niteliğinde olacaktır. Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve buna benzer idari para cezalarında kolluğun keyfi uygulama yapamayacağına ilişkindir. Mahkeme salgın süresince polis tarafından kesilen cezaların hukuki olmadığını ortaya koymuştur“ dedi.

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