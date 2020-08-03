Mahkemeden Halkbank’ın “Reddi Hakim” Talebine Ret

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden davada, Halkbank 14 Temmuz tarihinde mahkemeye sunduğu reddi hakim başvurusu konusunda, hakimin huzurunda savcılığın da katılacağı karşılıklı bir toplantı yapılmasını istedi.

Hakim Richard Berman, Halkbank’ın talebini dava sürecinin yoğunluğu ve talebin federal mahkeme kurallarına uymadığı gerekçesiyle reddetti.

Halkbank: “Hakim tarafsızlığını yitirdi”

Halkbank, mahkemeye daha önce yaptığı başvuruda, New York’ta davaya tarafsız bir yargıç atanması talebinde bulunmuştu.

Halkbank, reddi hakim gerekçesini şöyle ifade etmişti: “Fethullahçı olarak bilinen bir örgüt adına bu örgütle birlikte çalışan savcılar ve hakimler 2013 yılında Halkbank'ın eski Genel Müdürü'nü tutukladı. Aralık 2013'teki tutuklamaların çoğu gayri meşruydu ve uygunsuz amaçlar için yapılmıştı. Açıkça söylemek gerekirse Halkbank FETÖ’cülerin topladığı delillerle yargılanmak isteniyor. Halkbank adil bir şekilde yargılanmalı. Halkbank davasında görevli hakimin bu adil yargılamayı yapacağını düşünmüyoruz. Halkbank davasına atanan hakim 2014 yılında İstanbul’da FETÖ’ye bağlı Yüksel Karkın Hukuk firması tarafından düzenlenen sempozyuma katılarak bu davanın özünü oluşturan gerçeklere taraf oldu.”