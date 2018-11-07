Mahkemeden, okul yapılacak alan için yürütmeyi durdurma kararı

CUMHURBAŞKANINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Kararın sürpriz olmadığını söyleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şehirlerde betonlaşmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı. Yargı süreci devam ederken alanla ilgili hukuka aykırı çalışmaların söz konusu olduğunu belirten Salman, "Geçtiğimiz günlerde bilirkişi raporu geldi. O raporda da bu alanda kamu menfaati olmadığı belirtiliyordu. Her zaman şunu söyledim, şehirler betonlaşıyor. Bunu ülkemizin Cumhurbaşkanı da Çevre ve Şehircilik Bakanı da açıkladı. Bu milletten özür diledi. Geçtiğimiz günlerde gelin burasını millet bahçesi yapalım, yeşil alan olarak koruyalım dedim. Ama ne yazık ki ısrarla betonlaşmasını isteyen birileri var. Burada hukuk var, kural var, kanun var. Kanuna aykırı olarak yapılan bu çalışmayı İdari Mahkeme'ye taşıdık. Mahkeme de telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

