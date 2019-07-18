HABER

Mahkemeden PDR eğitimcileri için emsal karar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bir psikolojik danışma ve rehber öğretmeninin savcılık tarafından yürütülen bir soruşturmada ifade alma işlemleri sırasında orada bulunması için göreve çağrılması ve mesai saatleri dışında göreve gelmediği gerekçesiyle gözaltına alınarak, bir gün nezarethanede yatmasını Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği mahkemeye taşıdı.

Mahkemeden PDR eğitimcileri için emsal karar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bir psikolojik danışma ve rehber öğretmeninin savcılık tarafından yürütülen bir soruşturmada ifade alma işlemleri sırasında orada bulunması için göreve çağrılması ve mesai saatleri dışında göreve gelmediği gerekçesiyle gözaltına alınarak, bir gün nezarethanede yatmasını Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği mahkemeye taşıdı. Emsal bir karar imza atan mahkeme heyeti, psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerinin rızaları alınmadan haklarında herhangi bir görevlendirme yapılmayacağına hükmederek, idari işlemi iptal etti.
Turgutlu’da savcılık tarafından yürütülen bir soruşturmada ifade alma işlemleri sırasında orada bulunması için göreve çağrılan ve mesai saatleri dışında göreve gelmediği iddia edilen Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Meltem Arslankeçecioğlu’nun gözaltına alınarak bir gece nezarethanede tutulmasının ardından açılan dava sonuçlandı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından Manisa 1. İdare Mahkemesinde açılan dava, taşındığı bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesinde karara bağlandı. Emsal bir karar imza atan mahkeme heyeti, psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerinin rızaları alınmadan haklarında herhangi bir görevlendirme yapılmayacağına hükmederek, idari işlemi iptal etti. Kararın ardından Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-Der) Manisa Şubesi üyeleri Manisa Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Türk PDR-Der Manisa Şube Başkanı Esin Türkoğlu, alınan kararı olumlu bulduklarını belirterek, “Yıllardır Turgutlu ve Akhisar ilçelerimizde, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinin yürütmesi gereken görev ve sorumluluklar meslektaşlarımıza yüklenmiş, asli görevimiz olmamasına rağmen soruşturma ve gözaltılarla meslektaşlarımız tehdit edilmiş, 365 gün 24 saat esasına göre çalışmaları istenerek özlük hakları gasp edilmiştir. Söz konusu uygulama; çocuğun ifadesinin alınması sırasında, yanında bir sosyal çalışmacının bulundurulması uygulamasıdır. Kanun ve yönetmeliklerde sosyal çalışmacıların hangi durumlarda ve nasıl görevlendirilebileceği açıkça belirtilmekteyken, Turgutlu ve Akhisar Başsavcılıkları ilgili kanunları yok sayarak, meslektaşlarımızın rızaları almadan onları resen görevlendirme yoluna gitmiş ve göreve gelmemeleri durumunda soruşturma açmakla tehdit etmiştir. Hiçbir Kanun maddesinde ve Yönetmelikte MEB bünyesindeki psikolojik danışmanların sosyal çalışmacı şeklinde zorunlu olarak görevlendirilebileceğine ilişkin bir ibare bulunmamaktadır. Buna rağmen yasalara aykırı bir tutum sergilenmiş ve icapçı listeleri oluşturularak diğer kamu kurumlarının sorumlulukları, meslektaşlarımıza asli görevleriymiş gibi dayatılmıştır. Yaptığımız itirazlar dikkate alınmamıştır. Kanunları yerine getirme ve kanunların yerine getirilip getirilmediğini denetleme sorumluluğu bulunan, kanunlara tüm kurumlardan önce uyması gereken ve diğer kurumlara örnek olması gereken Turgutlu ve Akhisar Başsavcılıkları bu konuda gereken hassasiyeti göstermemiştir. Biz de, hak arama noktasında Kanunlara ve Demokrasiye inanan bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak her zaman güvendiğimiz yargı yoluna gitmek zorunda kaldık. Bölge İdare Mahkemesinden haklılığımız temyize kapalı olacak şekilde kesin bir kararla tescillenmiş oldu. Bu kararla birlikte; meslektaşlarımız tatil ve dinlenme sürelerinde yasal izin haklarını kullanabilecekler, rızaları alınmadan haklarında herhangi bir görevlendirme yapılamayacaktır. Bu karar sadece sosyal çalışma görevliliği için değil, yaz tatillerinde ve dinlenme sürelerinde yapılacak tüm görevlendirme er için emsal teşkil etmektedir. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Türk PDR-Der Manisa Şubesi vekili Avukat Güldane Dörtbudak Akbay, sürecin işleyişine yönelik bilgi verdi. Akbay, şöyle konuştu: “Manisa 1. İdare Mahkemesi’nde açılan davamız 1’e karşı, 2 oyla idari işlemin iptali talepli davamız gerek Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, gerek Anayasa gerekse 657 sayılı kanuna rağmen reddedilmiştir. Adalete ve haklı olduğumuza dair inancımızı kaybetmediğimiz için karan bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluyla taşıdık. Burada yaptığımız itiraz başvurusu her ne kadar Turgutlu’da yaşanan olay üzerinden başvurulmuş olsa da tüm Türkiye’de emsal teşkil edecek bir kararla idari işlemin iptaline kesin olarak karar verilmiştir. Bu karar yerelde yapılan hukuka ve meslek ettiğine aykırı olacak bir idari işlemin iptali olarak görünse de esasta tüm ülkedeki PDR öğretmenlerini ilgilendirecek ve bu tip işlemlerin bir daha yaşanmaması yönünde emsal teşkil edecektir. Hukuka ve adalete olan inancımızı pekiştiren ve kendisine olan güveni tazeleyen Türk yargısına ve mahkemelerine teşekkürü bir borç biliyoruz”

Mahkemeden PDR eğitimcileri için emsal karar

Mahkemeden PDR eğitimcileri için emsal karar

Zavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardıZavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardı
Tarsus’ta tombala operasyonuTarsus’ta tombala operasyonu
Faaliyeti durdurulan fabrikada patlama: 4 yaralıFaaliyeti durdurulan fabrikada patlama: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.