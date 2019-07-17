Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin de aralarında bulunduğu bazı müştekileri ise avukatları temsil etti.

Duruşmada yakalama kararına sanık Kütahyalı'nın avukatının yaptığı itirazın İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği tutanağa geçirildi. Müşteki avukatları, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesini talep ederken sanık avukatı da soruşturma aşamasında dinlenilen tanıkların yeniden beyanda bulunmasını istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme, Kütahyalı hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmetti. Tanıkların yeniden dinlenilmesi talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI



İddianamede, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de canlı yayınlanan "Beyaz Futbol" adlı spor programında, kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben sarf ettiği bir sözün, Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor.