Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkeme tarafından 2 Kasım günü saat 5 itibariyle verilen karar ile gerçek yaşı olan 1993 yılının Kasım ayında doğduğu tescillendi. Mahkeme kararının ardından nüfus kimliğini çıkararak bedelli askerliğe başvuru tarihinin son gününde bedelli askerlikten yararlanma fırsatı kazandı. Bedelli askerlik yapabilme şartlarını tamamlaması ile birlikte Sivas Asker Alma Bölge Başkanlığına giden Yelok, bedelli askerlik başvurusu tarihinin son gününde başvuru işlemlerini başlattı.

Kimlik yaşının yaş sınırından küçük olduğunu öğrenmesi ile harekete geçen Yelok, yaşını büyütmek için 2 ay önce yaş büyütme davası açtı. Yaş büyütme davasında yapılan işlemlerin uzun sürmesi nedeni ile işlemleri yetiştiremeyeceğini düşünen Özkan Yelok tedirginlik yaşarken mahkeme kararı bedelli başvurularına bir gün kala akşam saatlerinde verildi.

Sivas’ta din görevlisi olarak çalışan Özkan Yelok, uzun süredir beklediği bedelli askerlik şartlarını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bedelli askerlik şartlarının açıklanmasının ardından yaş sınırının 25 olarak belirlenmesi Yelok’un planlarını alt üst etti. Yelok, nüfus kimliğinde yaşı, gerçek yaşından 16 ay büyük yazılmasından dolayı 1995 doğumlu görünüyordu.

'SON GÜN HALLETTİK'

İşlemlerini 2 aylık uğraşlar sonrası bedelli askerlik başvuru tarihinin son gününde yetiştirebildiğini söyleyen Yelok, “Bedelli askerlik için başvurdum. Benim şöyle bir sıkıntı vardı. Bir buçuk yaş küçük yazılmıştım. Uzun bir süre mahkemeyle uğraştım. Süreçlerden dolayı biraz uzadı. Süreç son güne kaldı, son gün hallettik. Şimdi bankaya gidip para yatıracağız.

Hemen hemen 2 aydır bir süreç bu. Mahkeme dün sonuçlandı. Bugün askerlik şubesine geldim. Son güne yetiştirdik. 2 aydır falan sürdü. Mahkeme süreçlerini bilirsiniz. Duruşma oluyor, duruşmayı ileri bir tarihe atabiliyorlar. Şansımızdan bir gün önceden halloldu. Son güne de yetiştirdi. İçeride birkaç kişi var. Yoğunluk falan yok“ dedi.

Oğlunu doğum tarihinden 16 ay küçük yazdırdığını ve oğlunun yaşını büyütmek için büyük uğraşlar verdiğini söyleyen Turan Yelok, “Oğlumu 16 ay küçük yazdırmıştım. Onunla uğraştık. Mahkeme işleri biraz uzun sürdü. Bu gün bitti. Son gündü. O zaman öyle gerekiyordu, öle oldu. Oğlum uğraştı yaptı, sonunda da bitirdi“ şeklinde konuştu.

Öte yandan, başvurularda sona gelinmiş olmasına rağmen Sivas Asker Alma Bölge Başkanlığında bedelli askerlik için başvuranların sayısının bir kaç kişiden ibaret olması dikkat çekti. (İHA)

