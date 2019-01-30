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Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar hakkında verilen yurt dışı yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir programdaki söylemleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, avukatları aracılığıyla itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Metin Akpınar hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan verilen yurt dışı yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol kararı savcılık tarafından resen kaldırıldı. Öte yandan savcılık, geçtiğimiz hafta Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol kararını da resen kaldırmıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Metin Akpınar mahkeme

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yurtseverler kaçmaz ; Vatan hainleri ve diktatörler kaçar olması gereken karar zaten flaş değil.
Ortada tehdit yok birşey yok. Gözlerini korkutalım, sinsinler soruşturması.
Sakın durma bu ülkede..Akşama kaç kurtul..Kalmış 2 sene ömrün..Şeresizler şerefli insanlara toz konduramaz..Sen içini rahat tut..İçinde bulunduğumuz ahval ve şerait içinde memlekette iktidara sahip olanlar.....Ey sevgili Atatürk, bu nasıl bir liderliktir...
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