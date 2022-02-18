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Mahkemeden “Trump İfade Vermeli” Kararı

18.02.2022 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra çocukları Ivanka ve Donald Jr.'ın New York başsavcılığının ticari uygulamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada ifade vermesine hükmetti

Mahkemeden “Trump İfade Vermeli” Kararı

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra çocukları Ivanka ve Donald Jr.'ın New York başsavcılığının ticari uygulamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada ifade vermesine hükmetti.

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, Trump'ın aile şirketinin mali tablolarında borç verenleri, sigorta şirketlerini ve başkalarını yanlış yönlendirip yönlendirmediğini araştıran Başsavcı Letitia James'in çalışmalarının durdurulması için mahkemeye yapmış olduğu başvuruyu da reddetti.

Yüksek Mahkeme’nin kararında ayrıca, Trump'ların yürütülen sivil soruşturmadaki belirli soruları yanıtlamayı reddetme hakkına sahip olduğu da belirtildi. New York Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin kararına göre, Trump ve iki çocuğu, eyalet başsavcısının aile şirketlerine yönelik hukuki soruşturmasında 21 gün içinde çağrılarak ifade verecek.

Yargıç Engoron’un kararına göre, eski Başkan Trump, oğlu Donald Trump Jr ve kızı Ivanka Trump'ın ifade vermek için New York Eyalet Başsavcısı Letitia James'in karşısına çıkacak. Yargıç Engoron, kararın ardından yaptığı açıklamada, Trump’ın aile şirketlerinde olası finansal dolandırıcılık suçu işlenmiş olabileceğine dair yeterli miktarda kanıt ortaya çıktığını belirterek, mahkeme celbi çıkartmamanın bariz bir görev ihmali olacağını vurguladı.

New York Yüksek Mahkemesi’nin kararının ardından, eski Başkan Trump ve çocukları Donald Trump Jr ve Ivanka Trump'ın avukatları kararla ilgili yorum yapmayı reddetti.

New York Eyalet Başsavcısı James yaptığı açıklamada, "Bugün adalet galip geldi. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, hiç kimsenin adalet arayışının önünde durmasına izin verilmeyecektir. Hiç kimse yasaların üzerinde değildir" dedi.

Trump’la ilgili hukuki dava ve soruşturmaların odağında New York yer almış, Trump’ın New York'taki ticari faaliyetleri ve şirketlerine yönelik soruşturmaların sayısı artarak kapsamları daha da genişlemişti. Başsavcı James, Trump İşletmesi (Trump Organization) hakkındaki soruşturmayı 2019 yılının Mart ayında başlatmıştı. New York Eyalet Başsavcısı, eski Başkan Donald Trump’ın aile işletmesini mali çıkar sağlamak için sürekli olarak malvarlığı değerini olduğundan farklı göstermekle suçlamıştı.

New York’taki Trump kuruluşlarına bağlı şirketler, evrakta sahtecilik yapmak, eksik emlak beyanında bulunmak, vergi kaçırmak, sigorta yolsuzluğu yapmak, iş kayıtlarını tahrif etmek gibi çok sayıda iddiayla suçlanmıştı.

New York’ta hem Eyalet Başsavcısı hem de Manhattan Bölgesi Başsavcısı, Trump ve aile şirketlerinin vergi beyannamelerini, kredi ödemelerini veya emlak varlıklarının değerlerini uygunsuz bir şekilde tahrif edip etmediğini kapsamlı olarak soruşturmuştu.

Trump Vakfı'na bağlı emlak şirketlerinin de kredi alabilmek için envanterindeki çeşitli taşınmazların maddi değerlerini olduğundan fazla göstererek şişirdiği, ancak bu durumun aksine vergi beyannamelerinde emlak vergisini daha az ödemek amacıyla elindeki mal varlıklarının değerini daha düşük gösterdiği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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