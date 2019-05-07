Mahkemeden Turkcell'in 'Goller Cepte' programı davasında karar

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Süper Ligi 2013-2014 sezonu maçlarını canlı yayın esnasında Lig TV'den izleyerek, 'Goller Cepte' programında canlı olarak yayınladığı belirtilen Turkcell'i mahkeme haksız buldu. 'Goller Cepte' programının durdurulması ve önlenmesine karar veren mahkeme, "Yüksel bedel ödenerek alınan yayın haklarını kapsayan söz konusu maçlar üzerinden Turkcell'in, Digitürk'ün yayın haklarını ihlal ederek onun yatırımını sömürdüğü ve paraziter rekabet oluşturduğu anlaşılmıştır" dedi. Pluton Televizyon Yayıncılık A.Ş. ve Krea İçerik Hizmetleri ve prodüksiyon A.Ş., Türkiye Süper Lig 2013-2014 sezonu maçlarının yayın haklarını Digitürk olarak ellerinde bulundurmalarına rağmen Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin kendilerinden izin almadan Turkcell logolu televizyon kanalında yayınlanan 'Goller Cepte' programında maç yayınlarını, yorumcular vasıtasıyla aktardığını ileri sürerek 6 Kasım 2013'de davacı oldu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar hukuk Mahkemesi'ne başvuran şirket 'Goller Cepte' uygulamasının durdurulması ve önlenmesini istedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Dedelerinin yaptığı off-road aracıyla 3 yılda 45 kupa topladılar Golf turizmi, sezon yarısında yüzde 40 büyüdü

HAK GASPI VE HAKSIZ KAZANÇ Davacı şirketler, Digitürk ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2013-2014 sezonuna yönelik Türkiye Süper Lig maçlarının yayınına ilişkin 'Paket A Yayın Hakları' sözleşmesi imzalayarak, yayın haklarının görsel ve işitsel hak sahibi olduklarını belirtti. Digitürk yetkilileri, Turkcell TV logolu televizyon kanalında yayınlanan 'Goller Cepte' televizyon programında, maçların canlı yayınlandığı ve yorumcular aracılığıyla da bu maçlarla ilgili program yapıldığını tespit etti. Turkcell'in programları abone yaparak izletmekte olduğunu ileri süren davacı şirket, çok büyük meblağlar ödeyerek aldığı yayın haklarını kullanmasını olumsuz etkilediğini, bu durumun açıkça hak gasbı ve haksız kazanç olduğunu iddia etti. TRT DE DAVAYA KATILDI TFF'nin de haklarının ihlal edildiğini belirten şirket, 'Goller Cepte' programı yayının durdurulmasını, maç anlatımı şeklinde program yapılmasının durdurulmasını ve davanın TRT'ye de haber verilmesini istendi. Türkiye kupası ve alt lig maçlarının radyo yayın haklarını elinde bulunduran TRT'ye davanın ihbar edilmesi sonucu, TRT de davaya müdahil oldu.