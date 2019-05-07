Mahkemeden Turkcell'in 'Goller Cepte' programı davasında karar

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Süper Ligi 2013-2014 sezonu maçlarını canlı yayın esnasında Lig TV'den izleyerek, 'Goller Cepte' programında canlı olarak yayınladığı belirtilen Turkcell'i mahkeme haksız buldu. 'Goller Cepte' programının durdurulması ve önlenmesine karar veren mahkeme, "Yüksel bedel ödenerek alınan yayın haklarını kapsayan söz konusu maçlar üzerinden Turkcell'in, Digitürk'ün yayın haklarını ihlal ederek onun yatırımını sömürdüğü ve paraziter rekabet oluşturduğu anlaşılmıştır" dedi.
Pluton Televizyon Yayıncılık A.Ş. ve Krea İçerik Hizmetleri ve prodüksiyon A.Ş., Türkiye Süper Lig 2013-2014 sezonu maçlarının yayın haklarını Digitürk olarak ellerinde bulundurmalarına rağmen Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin kendilerinden izin almadan Turkcell logolu televizyon kanalında yayınlanan 'Goller Cepte' programında maç yayınlarını, yorumcular vasıtasıyla aktardığını ileri sürerek 6 Kasım 2013'de davacı oldu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar hukuk Mahkemesi'ne başvuran şirket 'Goller Cepte' uygulamasının durdurulması ve önlenmesini istedi.
HAK GASPI VE HAKSIZ KAZANÇ
Davacı şirketler, Digitürk ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2013-2014 sezonuna yönelik Türkiye Süper Lig maçlarının yayınına ilişkin 'Paket A Yayın Hakları' sözleşmesi imzalayarak, yayın haklarının görsel ve işitsel hak sahibi olduklarını belirtti. Digitürk yetkilileri, Turkcell TV logolu televizyon kanalında yayınlanan 'Goller Cepte' televizyon programında, maçların canlı yayınlandığı ve yorumcular aracılığıyla da bu maçlarla ilgili program yapıldığını tespit etti. Turkcell'in programları abone yaparak izletmekte olduğunu ileri süren davacı şirket, çok büyük meblağlar ödeyerek aldığı yayın haklarını kullanmasını olumsuz etkilediğini, bu durumun açıkça hak gasbı ve haksız kazanç olduğunu iddia etti.
TRT DE DAVAYA KATILDI
TFF'nin de haklarının ihlal edildiğini belirten şirket, 'Goller Cepte' programı yayının durdurulmasını, maç anlatımı şeklinde program yapılmasının durdurulmasını ve davanın TRT'ye de haber verilmesini istendi. Türkiye kupası ve alt lig maçlarının radyo yayın haklarını elinde bulunduran TRT'ye davanın ihbar edilmesi sonucu, TRT de davaya müdahil oldu.
GÖRÜNTÜ KULLANMADIM
Turkcell ise mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde futbol maçı görüntüsünün kullanılmadığını belirterek, programda sadece yorum ve bilgi verildiğini belirterek davanın reddini istedi.
DOSYA BİLİRKİŞİYE GİTTİ
Mahkeme tarafından belirlenen bilirkişi raporunda 'Goller Cepte' programında yorumcuların naklen yayından anlık aktarmalar yaptığını, izleyicilerin paralı ve şifreli kanalı izlemek yerine ücretsiz olarak bu programı izleyerek hem maçın seyrini takip ettiği hem de görüntüler üzerine yapılan yorumları izleyebildiği belirtti.
Mahkeme 15 Nisan 2019'da kararını vererek Turkcell şirketini haksız buldu. Turkcell logolu TV kanalında yayınlanan Lig TV yayınlarının izlenmesi yolu ile maç anlatımı şeklindeki 'Goller Cepte' program yayının durdurulması ve önlenmesine karar veren mahkeme TRT'nin açtığı davayı da kabul ederek radyo yayın haklarının sahibi olduğu maç yayınlarının aynı programda anlatımı şeklinde yayınlanmasının durdurulması ve önlenmesine karar verdi.
DİGİTÜRK YATIRIMINI SÖMÜRÜP PARAZİTER REKABET OLUŞTURUYOR
Mahkeme gerekçeli kararında, " TV izleyicisinin şifreli ve paralı kanalı izlemek yerine ücretsiz olan 'Goller Cepte' programını izlediğini belirtti. Kararda, "Yüksel bedel ödenerek alınan yayın haklarını kapsayan söz konusu maçlar üzerinden Turkcell'in Digitürk'ün yayın haklarını ihlal ederek onun yatırımını sömürdüğü ve paraziter rekabet oluşturduğu anlaşılmıştır" dedi.
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