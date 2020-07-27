Mahkemeden "unutulma hakkı"na kısıtlama

Almanya'da Yargıtay, internette unutulma hakkıyla ilgili açılan iki davaya ilişkin kararını bugün açıkladı. Buna göre Karlsruhe'deki hakimler, intikal eden davalardan birinde, kamuoyunun bilgi alma hakkının kişisel verilerin korunması hakkından üstün olduğuna hükmetti. Dolayısıyla başvuran kişinin "unutulma hakkı" talebini geri çevirdi.

Hakimler, hem kamuoyunun bilgi alma hakkının hem de bireylerin kişisel verilerinin korunması hakkının önemli değerler olduğunu, her davada tekrar tekrar hangi özgürlüğün daha ağır bastığına bakılması gerektiğini belirttiler, ancak kişisel verilerin korunma hakkının önceliği olmadığına hükmettiler. Buna göre arama motoru Google, başvuruda bulunan kişinin, hakkında çıkan haberlerin silinmesi talebini yerine getirmek zorunda değil.

Alman Yargıtay'ını meşgul eden konu, iki kişinin başvurusu üzerine hakimlerce ele alındı. Başvurulardan ilki, son yıllarda maddi sıkıntıları bulunan bir sosyal yardım kuruluşunun genel müdürünün davasıydı. Medyada da yer alan haberlerde, söz konusu kişi açık adı ve soyadı ile anılmış, ilaveten yaşadığı sağlık sorunları medyada geniş yer bulmuştu. Bundan duyduğu rahatsızlık üzerine söz konusu kişi, Google'dan kişisel verilerin korunması gerekçesiyle arama motorlarından hakkında çıkan haberlerin gösterilmemesini talep etmiş, konu yargıya intikal etmiş, davada başarısız olmuştu. Böylece hakkında yer alan detaylı haberlerin arama motorlarında görünmesinin önüne geçememiş, konuyu Yargıtay'a taşımıştı.