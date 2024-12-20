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  4. Mahkemeden Yenidoğan çetesi kararı! 13 hastane ve 3 şirkete kayyım atandı

Mahkemeden Yenidoğan çetesi kararı! 13 hastane ve 3 şirkete kayyım atandı

20.12.2024 17:03
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Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan Çetesi olarak bilinen suç örgütünün ilişkili olduğu hastanelere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi. Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı çerçevesinde 13 hastane ve 3 şirkete kayyım uygulaması gerçekleştirilecek.

Mahkemeden Yenidoğan çetesi kararı! 13 hastane ve 3 şirkete kayyım atandı

Yenidoğan Çetesinin ilişkili olduğu hastane ve şirketlerden bazılarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TMSF, 13 hastane ve 1 şirkete kayyım olarak atandı.

TMSF'DEN AÇIKLAMA: 'ÇALIŞMALAR İVEDİLİKLE BAŞLADI'

TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyım atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tmsf yenidoğan çetesi
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