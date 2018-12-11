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Mahkemeye çıktıktan sonra adliyenin camını 'çekiç' ile kıran şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 19:43 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, adliye binasına çekiçle saldırıp, cam ve kapılara zarar veren Bayram A.

Mahkemeye çıktıktan sonra adliyenin camını 'çekiç' ile kıran şüpheli tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, adliye binasına çekiçle saldırıp, cam ve kapılara zarar veren Bayram A. (36), olaydan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, yapılan soruşturma kapsamında 1 ay sonra tutuklandı.
Olay, geçen 11 Kasım'da İnegöl ilçesindeki adliye binasında meydana geldi. Bir olayla ilgili ifade vermek için Adliye binasına gelen Bayram A., üzerindeki çekici adliye girişindeki güvenliğe bıraktı. Adliyeye girerek üst katlardaki ifade vereceği mahkemeye çıkan Bayram A., iddiaya göre içeride yaşadığı bir olumsuzluğa sinirlenerek, adliye girişindeki cam döner kapıya yanında getirdiği çekiçle vurarak kırdı. Bayram A., adliye girişindeki güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Olay sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kovuşturmada yapılan çalışma sonucunda saldırgan Bayram A., yeniden gözaltına alındı. Bugün tekrar adliyeye sevk edilen Bayram A., mahkemece 'kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.

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Mahkemeye çıktıktan sonra adliyenin camını 'çekiç' ile kıran şüpheli tutuklandıMahkemeye çıktıktan sonra adliyenin camını 'çekiç' ile kıran şüpheli tutuklandı

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