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Mahkemeye gitmeyen dosyalar öğrencilere yardım oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç’un himayesinde Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye giysi yardımı yapıldı.Tekirdağ Adliyesi Uzlaştırma Bürosuna gelen dosyaların mahkemeye gitmeden sosyal sorumluluk projesine dönüştürülebileceğini ifade eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, “Uzlaşma kapsamında bir suç olması nedeniyle dosya Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaşma Bürosuna gönderildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç’un himayesinde Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye giysi yardımı yapıldı.
Tekirdağ Adliyesi Uzlaştırma Bürosuna gelen dosyaların mahkemeye gitmeden sosyal sorumluluk projesine dönüştürülebileceğini ifade eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, “Uzlaşma kapsamında bir suç olması nedeniyle dosya Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaşma Bürosuna gönderildi. Burada uzlaşmacı atandı. Bu vasıtayla uzlaşmacı da adliye çalışanımız. Onu çağırdım ve benim şartım şüpheli tarafın 40 tane öğrencimizi baştan aşağı giydirmeleri bu şartı yerine getirirlerse uzlaşacağım aksi halde bu 40 değil de 39 dahi bana gelirseniz ben uzlaşmam şartım budur dedim. Uzlaştırmacı arkadaş ‘tamam ben karşı taraf ile görüşeyim’ dedi ve birkaç gün içerisinde karşı tarafın şartları kabul ettiğini bildirdi. Ben de sağ olsun Tekirdağ İl Milli Eğitim müdürümüzü aradım ve durumu iyi olmayan 40 öğrencimizin isim ve beden numaralarını istedim. Gizli bir şekilde rencide etmeden giyim eşyaları teslim edilecek” dedi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, "Bu yardımı bizim yapmış olmamızın deklare edilmesinden çok uzlaşma ile nelerin yapılabileceği, uzlaştırmacı kişilerin mağdur ve şüpheli arasındaki uzlaşmayı sağlarken bu tarz sosyal projelere imza atılabileceğini göstermek ve bir noktada da Uzlaştırma Bürosu’na gelen dosyaların bu şekilde çözüme ulaşmasının mahkemelerin üzerine düşen yükü azaltarak da faydalı olacağını göstermek istedik” diye konuştu.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da "Sayın Başsavcımıza mağdur olduğu bir konuyla ilgili uzlaşma hususunda göstermiş olduğu eğitim ile ilgili yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Başsavcımız ve tüm kurumlarımız hemen her konuda eğitim ile ilgili olan hususlarda bize her daim yardımcı oluyorlar. Bu anlamda Sayın Başsavcımızın göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı da teşekkür ediyorum bütün Tekirdağ halkımız adına. Bundan sonraki süreçte de inşallah ifade ettikleri gibi uzlaşma süreçlerinde toplumsal duyarlılığın gelişmesi bağlamında eğitim ile ilgili hususların değerlendirilmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, toplantının sonunda Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’a temsili olarak öğrencilere verilecek olan hediye giysileri takdim etti.

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