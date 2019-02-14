Mahkemeye Göre Manafort Jüriye Bilerek Yalan Söyledi

Hakim Jackson’ın dört sayfalık karar metni Manafort’un ceza indirimi almasına da mani olabilir. Soruşturmada Rusya’nın Amerika’nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesi ve Trump’ın seçim kampanyasıyla olası işbirliği iddiaları araştırılıyor.

ABD federal bölge mahkemesi yargıcı Amy Berman Jackson’ın kararı, bir zamanların varlıklı bir siyasi danışmanı olan Manafort için yeni bir yenilgi oldu. Manafort’un şimdi hakkındaki iki ayrı davada yıllar sürecek hapis cezasına çarptırılma ihtimaliyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Başkan Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasının eski başkanı Paul Manafort’un Rusya soruşturmasında savcılarla işbirliği anlaşmasını ihlal edip etmediğiyle ilgili davada federal mahkeme karara vardı. Manafort’un özel yetkili savcı Robert Mueller’ın soruşturması kapsamında müfettişlere ve federal jüriye bilerek yalan söylediği hükmüne varıldı.

Jackson, kararında Manafort’un savcıların belirttiği beş konudan üçü hakkında yalan söyleyerek savcılarla işbirliği anlaşmasını ihlal ettiğini gösteren yeterince delil olduğunu kaydetti. Manafort’un avukatı ise müvekkilinin müfettişleri bilerek yanıltmadığını ancak hafızası tazeleninceye dek bazı ayrıntıları unuttuğunu söylüyordu. Ancak mahkemenin kararı avukatın bu tezinin kabul görmediğini ortaya koydu.

Hakim Manafort’un FBI’ı, savcıları ve federal büyük jüriyi davanın eş sanıklarından FBI’ın Rus istihbaratıyla ilişkisi olduğunu söylediği Konstantin Kilimnik’le temasları konusunda yanılttığına karar verdi. Savcılar Manafort’u ikili arasında Rusya-Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik olası bir barış planı da dahil olmak üzere birçok konudaki görüşmeler hakkında yalan söylemekle suçlamıştı.

Jackson, Kilimnik’le ilişkisi dışında Manafort’un kendisini temsil eden bir hukuk firmasına yaptığı ödeme ve gizli bir Adalet Bakanlığı soruşturması konusunda da yalan söylediğini tespit etti.

Ancak Jackson diğer iki suçlama için yeterli delil bulamadı. Hakim, savcıların Manafort’un, Kilimnik’in tanıklara müdahaledeki rolü hakkında ve Manafort’un 2017-2018 yıllarında Trump yönetimiyle bağlantıları konusunda bilerek yalan söylediğini kanıtlamakta başarısız olduklarını belirtti.