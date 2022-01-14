Mahkum dizisinin Fırat Bulut'u Onur Tuna kimdir? Mahkum dizisi Onur Tuna aslen nereli, kaç yaşında?

Mahkum dizisinde Fırat karakterini canlandıran Onur Tuna'nın yaşı, memleketi gibi konular sorgulanıyor. Her Perşembe ekrana gelen dizide Fırat Bulut'u canlandıran Onur Tuna, İktisat mezunu. Tuna, ayrıca Ege Üniversitesi konservatuvarında da eğitim aldı. Peki Onur Tuna kimdir?

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna, 02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Başarılı isim Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de almıştır. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başlayan Tuna, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi almıştır. İstanbul’da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etmiştir.

Daha sonra Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi pek çok projede yer almıştır. Şimdilerde FOX’ta başlayan "Mahkum’" dizisinde "Fırat Bulut’" karakterine hayat vermektedir.

Televizyonun yanında 2014 senesinde çekilmiş olan ‘’Bir Küçük Eylül Meselesi’’, 2019 yılında ‘’Ağır Romantik’’ 2021 yapımı olan "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" isimli sinema filmlerinde rol almıştır. Ayrıca müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun kendi şarkılarından oluşan albümleri de bulunmaktadır.

