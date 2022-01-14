MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mahkum dizisinin Fırat Bulut'u Onur Tuna kimdir? Mahkum dizisi Onur Tuna aslen nereli, kaç yaşında?

Mahkum dizisinin Fırat Bulut'u Onur Tuna kimdir? Mahkum dizisi Onur Tuna aslen nereli, kaç yaşında?

14.01.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Sevilen dizide Fırat Bulut karakterine daha önce Mucize Doktor dizisinde de rol alan ünlü oyuncu Onur Tuna hayat veriyor. Peki Mahkum dizisinin Fırat Bulut'u Onur Tuna kimdir? Onur Tuna aslen nereli, kaç yaşında? İşte hayatı...

Mahkum dizisinin Fırat Bulut'u Onur Tuna kimdir? Mahkum dizisi Onur Tuna aslen nereli, kaç yaşında?

Mahkum dizisinde Fırat karakterini canlandıran Onur Tuna'nın yaşı, memleketi gibi konular sorgulanıyor. Her Perşembe ekrana gelen dizide Fırat Bulut'u canlandıran Onur Tuna, İktisat mezunu. Tuna, ayrıca Ege Üniversitesi konservatuvarında da eğitim aldı. Peki Onur Tuna kimdir?

ONUR TUNA KİMDİR?

Onur Tuna, 02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Başarılı isim Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de almıştır. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başlayan Tuna, İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi almıştır. İstanbul’da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etmiştir.

3283443_810x458

Daha sonra Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi pek çok projede yer almıştır. Şimdilerde FOX’ta başlayan "Mahkum’" dizisinde "Fırat Bulut’" karakterine hayat vermektedir.

Televizyonun yanında 2014 senesinde çekilmiş olan ‘’Bir Küçük Eylül Meselesi’’, 2019 yılında ‘’Ağır Romantik’’ 2021 yapımı olan "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" isimli sinema filmlerinde rol almıştır. Ayrıca müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun kendi şarkılarından oluşan albümleri de bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"Yeni pozlar! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük diziden ayrılıyor mu? Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük diziden ayrılıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Memur ve emeklilerin yüzde 2.5 oranındaki refah payı zammı 15 Ocak'ta yatacak maaşlara yetişmedi! Sebebi ise...

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

Naz Mila hızını alamadı! Sütyensiz paylaştı

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Hamileyken nikah kıymıştı! ''Mehmet'i boşayacağım!''

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi belli oldu

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Olay sözler: Külotla da çıkmayın ya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.